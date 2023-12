Des chiens formés pour prévenir les crises d'épilepsie

L'association Handichiens forme régulièrement des chiens d'assistance dont une partie d'entre eux qui sont spécialisés dans l'épilepsie. C'est ainsi qu'Aprile, une jeune femme de 19 ans souffrant de crises régulières, a accueilli Saphir, un labrador de deux ans, dans sa vie.

HA / Cynthia Véron •

Aprile, une Possessionnaise de 19 ans, est épileptique et sous traitement. Et son quotidien a changé depuis qu'elle a accueilli Saphir, un labrador de 2 ans spécialement formé dans l'Hexagone pour l'accompagner au quotidien.

Grâce à son odorat, ce chien d'assistance peut anticiper les crises et prévenir sa maîtresse pour qu'elle se mette en sécurité avant le début des spasmes.

"Il me suit partout"

"Ce qui change à la maison, c'est d'abord que je me sens en sécurité, confie Aprile. Il peut détecter mes crises en avance du fait qu'il me suit partout. Ca me soutient". L'animal est également capable de donner l'alerte pendant une crise. "Il faut toujours qu'il soit avec moi, même quand je change de pièce dans la maison".

Le labrador ne lâche effectivement pas une seule seconde sa maîtresse des yeux et est attentif à ses moindres gestes. La jeune femme et le labrador entretiennent ainsi une relation très fusionnelle.

Une présence rassurante

Les parents d'Aprile confirment eux-mêmes un changement radical depuis l'arrivée de Saphir au sein du foyer familial. "Le fait que Saphir peut détecter les crises en avance, ça me rassure. Ca va donner plus d'autonomie à Aprile", souffle la mère de la jeune femme.

Saphir était attendu avec impatience par toute la famille. Il a fallu patienter environ deux ans pour pouvoir bénéficier d'un chien d'assistance.

Le deuxième chien du genre à La Réunion

Saphir est le deuxième chien d'assistance spécialisé dans l'épilepsie à la Réunion. Dressé dans l'Hexagone, il est capable d'obéir à une cinquantaine de commandes.

Spécialisé dans le dressage de chiens d'assistances, l'association Handichiens forme notamment des animaux pour qu'ils soient capables d'accompagner des épileptiques.

Plusieurs mois de dressage

Pris en charge dans des familles d'accueil dès l'âge de deux mois, les chiens passent 6 mois dans un centre de dressage pour être opérationnels. Ce sont des chiens proches de l'humain et plutôt gourmands parce que les exercices de dressage sont récompensés.

"Quand la personne va faire une crise, il va être formé pour aller appuyer sur un bouton pour que des proches soient avertis et puissent intervenir", explique Aline Soltermann éducatrice de chien d'assistance au sein de l'association.

Un dressage qui a un coût

"Une fois que le chien a appuyé sur le bouton, il va attendre, si la personne fait des spasmes très fort et dès que ça se calme, il va directement venir se mettre "en blotti", c'est-à-dire qu'il va poser sa tête sur le ventre de la persone pour lui apporter du réconfort", poursuit la spécialiste.

Et en cas de crise imminente, le chien va venir "poker" son ou sa propriétaire. "Avec son museau, il va appuyer plusieurs fois sur la cuisse de la personne pour qu'elle puisse se mettre en sécurité".

Le coût de la formation s'élève à plus de 17 000 euros par chien. Deux promotions de chiens d'assistances sont formées chaque année. L'association Handichiens compte beaucoup sur les dons pour développer son activité.