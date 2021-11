Des dates d'épreuves du Bac 2022 modifiées à La Réunion pour tenir compte des vacances

Pour tenir compte du calendrier scolaire de La Réunion, des dates d'épreuves du baccalauréat 2022 sont modifiées. Retrouvez ici le détail des épreuves concernées.

Le calendrier du baccalauréat général, technologique et professionnel pour la session 2022 a été publié le jeudi 30 septembre par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Pour tenir compte des vacances scolaires

Ce vendredi 4 novembre, dans un communiqué, le rectorat de La Réunion annonce que des dates de certaines épreuves du Bac 2022 sont modifiées dans l'île pour tenir compte des vacances scolaires.

Les vacances scolaires après la troisième période de cours sont fixées du 12 au 28 mars 2022. "Certaines épreuves se dérouleront au cours de la semaine précédant le départ en vacances (pour les deux enseignements de spécialité suivis en terminale) ou dans la semaine suivant le retour en classe (évaluation des compétences expérimentales de physique chimie et de sciences de la vie et de la terre)", annonce le rectorat.

Quelles sont les épreuves concernées ?

Pour l’ensemble des autres épreuves, le calendrier national s’appliquera. Voici le détail des épreuves dont la date est modifiée :

Épreuves écrites de la session :

- les épreuves portant sur les deux enseignements de spécialité suivis en classe de terminale sont fixées les mardi 8, jeudi 10 et vendredi 11 mars 2022 (au lieu du 14 au 16 mars dans les autres académies). Des sujets d’examens nationaux spécifiques seront donc fournis par le ministère pour les candidats de l’académie.

Aucun cours de terminale n’aura lieu les mardi 8, jeudi 10 et vendredi 11 mars 2022 : les établissements organiseront des activités adaptées selon les disponibilités en locaux et encadrement pour les élèves des classes de seconde et de première.

La remontée des notes dans Parcoursup est fixée au vendredi 8 avril 2022.

Épreuves orales et pratiques de la session :

- L'évaluation des compétences expérimentales de physique-chimie et de sciences de la vie et de la Terre du baccalauréat général se déroulera du mardi 29 mars au vendredi 1er avril 2022 (au lieu du 22 au 25 mars dans les autres académies).