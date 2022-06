Des élèves de CE1 et de CM2 réalisent un film pour sensibiliser sur les droits de l'enfant

Ce matin, le conservatoire botanique Mascarin a été transformé, le temps d’une demi-journée, en plateau de tournage. Le site a été investi par les marmailles et les membres de l’association "Lékol du bonheur" pour tourner un film sur les droits de l’enfant.

Céline Latchimy avec Thierry Chapuis •

Ce lundi 27 juin, le Conservatoire botanique Mascarin Colimaçons, a accueilli une cinquantaine d’élèves de CE1 de et de CM2 de l'école Ermitage les Bains pour le tournage de leur film.

De 9h00 à 14h00, les réalisateurs en herbe ont tourné, en collaboration avec la comédienne Rachel Pothin, un court métrage de 6 minutes sur les droits de l'enfant. "Ça parle d’une classe qui fait sa sortie au jardin botanique et à un moment il y a des disputes" confie l’un des jeunes réalisateurs. "On se balade, on chante, puis il y a Pauline qui embête Amélie" complète une co-réalisatrice.

Sensibiliser les enfants contre les stéréotypes, le harcèlement et les violences

Il s’agit du troisième film réalisé sur les six programmés. L’objectif : sensibiliser les enfants et les jeunes contre les stéréotypes, les inégalités, le harcèlement et les violences, notamment envers les filles et les femmes de manière générale. "Tous les enfants ont été sensibilisés aux droits des enfants avec l'intervention des Jeunes Ambassadeurs des Droits auprès des Enfants, JADE" assure l’association "Lékol du bonheur".

Le film servira de support de débat dans les classes. "Le film sera mis à disposition des associations, du personnel d’éducation, pour sensibiliser les autres enfants aux droits de l’enfant" explique Catherine Kozlovsky, présidente de l’association "Lékol du Bonheur" et enseignante de la classe de CE1.

Le tournage et sa production fait partie du projet "KLIMA 974" porté par les jeunes de l’association "Lékol du bonheur", avec La Lanterne Magique. Un projet qui répond à un appel à projets 2021-2022 "Pou rêv in gayar société" de la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l'Engagement et au Sport, DRAJES de La Réunion. Le film sera présenté le 7 juillet prochain.