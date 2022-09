Des migrants sri-lankais, désormais sans logement, sont rassemblés devant la préfecture

Trente-neuf migrants sri-lankais se retrouvent sans logement, après leur libération de zone d’attente par la Cour d’appel. Aucune solution ne leur a été proposée par les services de l’Etat.

LH / Jean-Régis Ramsamy •

Libérés de la zone d’attente par la Cour d’appel hier, lundi 26 septembre, 39 migrants sri-lankais sont désormais sans toit au-dessus de leur tête. A compter de 11h ce mardi, la fin de leur hébergement à l’hôtel leur a été signifiée.

" En l’état aucun dispositif d’hébergement ne leur a été proposé ", indique Me Xavier Beliard, avocat des migrants. L’avocat et les migrants restent donc dans l’attente. Me Xavier Beliard soulève un problème de sécurité, les migrants sont victimes d’agressions verbales, selon lui.

Migrants sri-lankais devant la préfecture itw avocat

Libéré de la zone d’attente

Ils ont obtenu un visa de régulation de 8 jours et pourront faire leur demande d’asile en préfecture. Une fois le dossier déposé, la demande devra encore être examinée.

Ils sont 46 migrants à être arrivés par bateau samedi 17 novembre. Ils ont depuis été maintenus en zone d’attente. Sept d’entre eux, d’origine tamoule et non cinghalaise, ont saisi le tribunal administratif après que l’OFPRA leur ait refusé l’entrée sur le territoire pour déposer leur demande d’asile. Ils sont pour l’heure maintenus en zone d’attente.