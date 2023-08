Des stages de self défense organisés pour les femmes sur la plage du Petit Boucan

Sur la plage du Petit Boucan, des stages de self défense sont organisés pour les femmes. L’objectif : maîtriser des techniques de combat et faire face aux agressions. Une réponse à des besoins, car sur l’île, les violences envers les femmes sont nombreuses.

En self défense, il y a des postures à adopter et des gestes à avoir. Sur la plage du Petit Boucan, des stages de self défense sont organisés pour les femmes. L’objectif : maîtriser des techniques de combat et faire face aux agressions.

"Important d’avoir les techniques"

Samedi 5 août, elles étaient une dizaine à y assister. Toutes vont apprendre, par exemple, à bloquer un coup au visage et se dégager. "On peut se faire agresser n’importe où, professionnellement ou personnellement, je pense que c’est important d’avoir les techniques", estime Amandine, aide-soignante en reconversion.

Maintenir une distance de sécurité et faire du bruit

Bloquer, esquiver, se dégager et riposter : l'instructeur forme à différentes situations selon les cours dispensés. "Si on est abordé, il faut essayer de maintenir une distance de sécurité, se reculer de l’individu de manière à ne plus être à portée des coups, explique Eric Bapst, instructeur en self défense et formateur en gestion de conflits. Il faut aussi faire du bruit et se déplacer de manière à attirer l’attention pour que l’agresseur perde ses moyens".

"Souvent, quand un individu s’approche, on est sidéré, on ne comprend pas pourquoi, on peut rester sans mot et sans geste et subir une situation", ajoute-t-il.

Faire face à des violences intra familiales

"C’est un cours qui permet de se défouler, de retrouver d’autres femmes et de voir aussi qu’on a des expériences communes de violences intra familiales, raconte Thibchvan, mère de famille. C’est le cas de beaucoup de femmes qui veulent se défendre donc ça peut nous rassurer, nous donner confiance et c’est un chouette partage entre femmes".

Des stages de self défense organisés pour les femmes sur la plage du Petit Boucan • ©Réunion La 1ère

"Dans la vie de tous les jours dans mon cadre professionnel, je peux être amenée à être agressée, où même dans la rue, remarque Claudette, conseillère en insertion professionnelle. J’initie aussi mes filles, car elles vont grandir et seront peut être confrontées à des agressions plus tard".

L’an dernier à La Réunion, plus de 11 200 personnes ont été victimes de violences, la moitié au sein de leur propre famille, dont une majorité de femmes.