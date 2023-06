Saint-Denis, Sainte-Marie, Le Port : plusieurs villes de La Réunion ont connu une nuit agitée, jeudi 29 juin. Des poubelles ont été incendiées, mais aussi deux voitures, et deux engins de chantier au Port, où la maison du citoyen et une pharmacie ont été prises pour cible. Dans l’Hexagone, une troisième nuit de violences urbaines a eu lieu, suite à la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier.

LP / CT / AG •

Les violences urbaines dans l’Hexagone gagnent-elles La Réunion ? Saint-Denis, Sainte-Marie, Saint-André, Le Port ou encore La Possession : la nuit a été agitée dans plusieurs villes de La Réunion, jeudi 29 juin. De nombreux incendies, essentiellement de poubelles, et des jets de galets ont eu lieu dans plusieurs quartiers.

Affrontements au Chaudron

A Saint-Denis, au Chaudron, à la Bretagne, Champ Fleuri et Bois de Nèfles, plusieurs poubelles ont été incendiées au milieu d’axes routiers.

Au Chaudron, un début d’affrontement a eu lieu entre jeunes et forces de l’ordre.

Des violences urbaines et des incendies dans plusieurs villes de La Réunion la nuit dernière • ©Yves Gruyer

La maison du citoyen incendiée au Port

Au Port, la Maison de justice et du citoyen a été prise pour cible et incendiée. Deux voitures et deux engins de chantier ont été incendiés, et une pharmacie vandalisée.

"Je condamne fermement ces faits de violences et de dégradations des biens publics, a réagi Olivier Hoarau, le maire du Port sur Réunion La 1ère. C’est une partie des impôts des Portois qui sont partis en fumée".

"On va reconstruire une maison de justice et du citoyen, assure le maire. Ce sont des évènements qui font écho à ce que l’on voit au niveau national. Il faut continuer à être au contact de la population, à discuter, et je ne baisserai jamais les bras face à ces évènements".

A Saint-André et Saint-Pierre

La nuit a aussi été marquée par des tensions à La Possession, etdans le quartier Fayard à Saint-André où une boutique a été vandalisée et des cigarettes volées. Des jets de projectiles ont aussi eu lieu dans le quartier Fayard jusque tard dans la nuit.

Dans le sud, à la Ravine des Cabris, à Saint-Pierre, les policiers sont intervenus. Ils ont interpellé un homme avec un sabre et un bidon d'essence à la main.

Hier soir, entre 80 et 90 policiers étaient mobilisés dans plusieurs quartiers de 21h30 à 4 heures du matin. Aucun blessé n’est à déplorer.

Trois interpellations dans l'île

Au total, trois interpellations ont eu lieu dans l'île. Une personne a été interpellée au Chaudron, une autre à Saint-Pierre et une autre à Saint-André.

Dans l’hexagone, une troisième nuit de violences s’achève ce vendredi 30 juin. Des affrontements entre jeunes et forces de l’ordre ont eu lieu dans plusieurs grandes villes de France.

La mort de Nahel

Plusieurs quartiers s’embrasent depuis la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier à la suite d'un refus d'obtempérer. Une marche blanche a lieu, hier, jeudi, à Nanterre où plus de 6 000 personnes étaient rassemblées. Le policier mis en examen pour homicide volontaire a été placé en détention provisoire.