Violences urbaines la nuit dernière à La Réunion : le préfet "appelle au calme et à l'apaisement"

Après une nuit émaillée par des violences urbaines à La Réunion, le préfet de La Réunion Jérôme Filippini réagissait ce vendredi matin sur Réunion La 1ère. Il "appelle au calme" et salue "le sang-froid" des forces de l'ordre et des pompiers.

JCTS / CT •

La nuit de jeudi à vendredi a été agitée dans plusieurs villes de La Réunion, par des violences urbaines en réaction à la mort de Nahel, un adolescent de 17 ans abattu par la police à Nanterre suite à un refus d'obtempérer mardi dernier.

Si des émeutes ont été constatées ces trois dernières nuits dans l'Hexagone, La Réunion a connu une première nuit de violences cette nuit. Trois interpellations ont eu lieu.

"Des violences d'une ampleur importante"

Le préfet de La Réunion, Jérôme Filippini, a fait le bilan de cette nuit ce vendredi sur Réunion La 1ère. C'est principalement à Saint-Denis et au Port que les incidents ont été les plus graves. Dans cette dernière commune, on déplore notamment l'incendie de la Maison des citoyens et d'engins de chantiers. Ailleurs, ce sont principalement des feux de poubelles qui ont été allumés.

"Au Port et à Saint-Denis, les policiers ont eu à faire face à des violences d'une ampleur importante", a indiqué Jérôme Filippini, le préfet de La Réunion, ce vendredi matin.

"Le sang-froid des policiers, gendarmes et pompiers"

Le représentant de l'Etat a tenu à "saluer le sang-froid des policiers, des gendarmes et des pompiers qui interviennent de façon adaptée, proportionnée, sans se mettre en danger et en essayant de faire prévaloir la règle et la loi".

Des dispositions prises pour les nuits à venir

Interrogé sur une poursuite de ces incidents les nuits à venir, Jérôme Filippini dit prendre déjà "toutes les dispositions pour la soirée prochaine et le week-end".

"Plus de 150 gendarmes et policiers étaient mobilisés cette nuit, ils le seront à nouveau la nuit et le week-end prochains pour assurer la sécurité et le bon ordre public", indique la préfecture ce vendredi.

"Aucun lien à faire" entre les situation en Hexagone et à La Réunion

En outre, le préfet lance un "appel au calme et à l'apaisement".

"Il n'y a aucun lien à faire entre la situation réunionnaise et la situation hexagonale, et donc aucune raison de faire preuve de violence. Il n'y a d'ailleurs jamais aucune raison de faire preuve de violence en détruisant du mobilier urbain, ou en s'attaquant à du symbolique comme une Maison des citoyens et de la Justice, ça n'a pas de sens" Jérôme Filippini, préfet de La Réunion

Jérôme Filippini, préfet de La Réunion, et Véronique Denizot, procureure de la République ainsi que Laurent Fraysse, directeur territorial de la police nationale et Annick Le Toullec, première adjointe au maire Olivier Hoarau, seront au commissariat du Port ce vendredi en fin de matinée pour échanger sur les incidents de la nuit dernière et sur les mesures préventives à prendre.