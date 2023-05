Deux défilés du 1er mai à La Réunion pour dire "non" à la réforme des retraites à Saint-Denis et à Saint-Pierre

Dans la lignée des rassemblements contre la réforme des retraites, les syndicats étaient unis pour défiler ce lundi 1er mai, à Saint-Denis et Saint-Pierre. Selon la préfecture, près de 2 200 Réunionnais étaient dans les cortèges pour dire "non" à la réforme.

"Macron ne nous écoute pas, on ne l’écoute pas non plus", explique Lucas, 20 ans. Etudiant en sciences sociales, il continue de se mobiliser contre la réforme des retraites. "Désormais, les casseroles sont dans la rue", assure une autre manifestante.

Tambours, casseroles et marmites étaient de sortie dans les rues de Saint-Denis et Saint-Pierre. Dans la lignée des rassemblements contre la réforme des retraites, les syndicats appelaient à une mobilisation exceptionnelle pour ce lundi 1er mai.

Une mobilisation plus importante

Selon la préfecture, près de 2 200 personnes se sont mobilisées. C'est plus que lors des manifestations précédentes. CGTR, CFDT, FO, FSU, UNSA, Solidaires, Saiper, CFTC, CFE-CGC, FGR, Unef, Attac : pour la première fois depuis 1968, tous les syndicats ont défilé unis à La Réunion et partout en France pour ce 1er mai.

Des personnalités politiques à Saint-Denis

Selon la préfecture, 1 100 manifestants étaient dans le cortège à Saint-Denis, et selon les syndicats, ils étaient 3 000.

Dès 9h, les premiers manifestants se sont rassemblés à Saint-Denis et à Saint-Pierre. Vers 10h, à Saint-Denis, le cortège est parti du Jardin de l’Etat pour emprunter la rue de Paris et rejoindre la préfecture. Un pique-nique s'est ensuite tenu sur le Barachois, fermé à la circulation durant plusieurs heures.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

défilé et pique-nique du 1er mai à Saint-Denis

Plusieurs personnalités politiques étaient aussi dans le cortège. En visite dans l’île, Clémentine Autain, députée de la France Insoumise a défilé aux côtés du député local Jean-Hugues Ratenon.

"C’est un 1er mai historique qui se déroule dans un contexte particulier avec un président qui a décidé d’affronter son peuple, au lieu de le représenter donc nous sommes dans une grave crise de régime", a déclaré Clémentine Autain.

"C’est la fête du travail, il faut faire la fête, mais aussi créer toutes les conditions pour que Macron tombe", ajoute Jean-Hugues Ratenon.

Le défilé du 1er mai, à Saint-Denis. • ©Adjaya Hoarau

Le défilé du 1er mai, à Saint-Denis. • ©Nadia Tayama

Le défilé du 1er mai, à Saint-Denis. • ©Nadia Tayama

Du monde à Saint-Pierre

A Saint-Pierre, le départ s’est fait du boulevard Bank pour rejoindre le front de mer. Selon la préfecture, 1 100 manifestants étaient aussi mobilisés. Selon les syndicats, ils étaient entre 2 000 et 2 500 à Saint-Pierre.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Les Réunionnais ont manifesté ce 1er mai pour protester contre la réforme des retraites. Reportage à Saint-Pierre

"Nous voyons qu’aujourd’hui, la mobilisation n'est pas affaiblie, donc l’objectif est de montrer notre détermination, on ne lâche rien sur ce combat et on demande au gouvernement le retrait de cette loi", assure Lucas Gobalou délégué fédéral FO services publics.

Syndicalistes, travailleurs et politiques étaient aussi dans le cortège à Saint-Pierre. "A l’heure où les droits sociaux sont de plus en plus menacés, après des semaines de grève contre la réforme, il était important que nous soyons tous là, explique Emeline K/Bidi, députée de la 4e circonscription. Je suis contente de voir qu’il y a beaucoup de monde, les gens se battent pour leurs droits".

Le défilé du 1er mai à Saint-Pierre. • ©Suzette Emma

Le défilé du 1er mai à Saint-Pierre. • ©Suzette Emma

Avant la visite d’Elisabeth Borne ?

"L’union fait la force", martèlent les organisations syndicales qui disent une nouvelle fois "non" à la réforme des retraites. La loi a été promulguée, mais ses opposants continuent de se mobiliser.

A La Réunion, comme en métropole, l’ampleur de mobilisation est surveillée de près par le gouvernement. D’autant que la Première ministre, Elisabeth Borne, pourrait venir en visite dans notre département dans les jours qui viennent.

Avant cela, Élisabeth Borne a prévu d’inviter les syndicats à Matignon pour renouer le dialogue autour de la vie au travail. L’objectif est d’ouvrir "un nouveau chapitre après la réforme des retraites".