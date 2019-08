Deux signalements de requins ce samedi sur les côtes Ouest de l'île

Deux signalements de requins ont été relevés ce samedi 31 août. Un premier squale a été aperçu par la Brigade Nautique ce matin, à 7h30, entre la passe de l’Ermitage et le spot de surf de Trois-Bassin. Il se trouvait alors à environ 400 m du rivage.La seconde observation a été faite par les maîtres-nageurs sauveteurs de l’Etang-Salé à 13h45. Ils ont ainsi signalé la présence d'un requin derrière la zone de baignade de la plage de l’Etang-Salé. Le drapeau rouge a immédiatement été hissé.Sur les réseaux sociaux, le Centre de Ressources et d’Appui pour la réduction du risque requin précise que dans les deux cas, le squale n'est pas identifié et que sa taille avoisine 1,50 m. Les usagers sont appelés à observer la plus grande prudence dans leurs activités en mer.