Dictée kréol-français : la demi-finale en direct sur Réunion La 1ère ce vendredi 21 février

Lo dikté an rényoné, organizé par lakadémi La Rényon su Réunion la 1ère an direk de 8h10 à 10H. A l'occasion de la 25ème journée internationale de la langue maternelle, le texte est lu par le comédien Jean-Laurent Faubourg.

Dans le cadre de la 25ème Journée Internationale de la langue maternelle, l’Académie de La Réunion reconduit avec Réunion La 1ère l’action dictée bilingue créole/français à destination :



- d’un public scolaire : élèves inscrits dans des classes où la langue créole est enseignée

- du grand public

La demi-finale de cette dictée bilingue français-kréol est à vivre en direct sur Réunion La 1ère radio, sur les réseaux sociaux et le site internet de Réunion La 1ère.

Conformément aux souhaits du Conseil Académique Langue Régionale, il s’agit de faire évoluer les représentations sur la langue créole et tendre vers la langue créole écrite.

Comme toute langue écrite, respect des règles de graphie et de syntaxe

Comme toute langue écrite, l’écrit s’apprend : les élèves inscrits dans des parcours Langue Vivante Régionale apprennent à lire et à écrire la langue créole et développent des compétences linguistiques.

La langue créole écrite est encadrée par un document officiel de l’Académie de La Réunion : la graphie-cadre.

Dictée en réunionnais, lue par Jean-Laurent Faubourg. 1ère édition en 2024. • ©Elyas Akhoun

Une graphie unifiée à respecter

Les élèves apprenants en créole, qui sont inscrits en filière langue vivante régionale, doivent respecter les règles de syntaxe et de graphie propres au créole réunionnais. C'est une graphie unifiée qui a été définie depuis la rentrée scolaire 2020 par un groupe de travail. Elle reprend une grande partie de la graphie dite "77", avec des aménagements empruntés à la graphie "Tangol".

La participation des artistes souligne la place prépondérante de l’ancrage culturel dans l’apprentissage du créole : les textes sont extraits de la littérature réunionnaise et les dictées sont lues par Jean-Laurent Faubourg, un artiste, comédien et auteur. Francky Lauret directeur du département créole à l’Université et Isabelle Testa, chargée de mission Langue Vivante Régionale participent aussi à cette lecture en direct de 8h10 à 10h dans "On en parle" avec Robin Grimaldi.

Les 30 meilleurs élèves participeront à la finale qui sera organisée au MOCA à Montgaillard le 27 mars prochain de 9h30 à 12h30.