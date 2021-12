Didier Robert entendu à Malartic dans l'affaire des emplois fictifs présumés à la Région

L'ancien président de Région, Didier Robert, est entendu au commissariat Malartic de Saint-Denis, ce mardi 7 décembre, selon une information de Clicanoo. Cette audition a lieu dans le cadre de l'affaire des emplois fictifs présumés et au lendemain de perquisitions menées à la Région.

L'ancien président de Région, Didier Robert, est actuellement entendu par les enquêteurs, au commissariat Malartic de Saint-Denis, ce mardi 7 décembre. L'information a été révélée par nos confrères de Clicanoo.

Trop d'embauches au cabinet ?

Depuis ce matin, Didier Robert est entendu par les enquêteurs au sujet de l'affaire des emplois fictifs présumés au sein de son cabinet lorsqu'il était président de Région. Didier Robert aurait recruté 19 chargés de mission alors que la loi en autorise six.

Didier Robert est interrogé par les enquêteurs de l'Office Central de Lutte contre la Corruption et les Infractions Financières et Fiscales (OCLCIFF) venus de métropole, et leurs collègues de la brigade financière de La Réunion.

Des perquisitions à la Région, lundi

Cette audition intervient au lendemain de perquisitions menées au domicile de Didier Robert, et à la Région, lundi, en présence de la procureure de la République, Véronique Denizot.

Un préjudice estimé à 1,4 million d’euros

Depuis juin dernier, les enquêteurs de l'Office Central de Lutte contre la Corruption et les Infractions Financières et Fiscales (OCLCIFF), et ceux de la sûreté départementale de La Réunion sont saisis. Une enquête préliminaire avait été ouverte par le procureur de la République de l'époque, Eric Tuffery, pour des faits présumés de détournement de fonds publics et prise illégale d’intérêts.

Cette procédure faisait suite à un signalement de la Chambre Régionale des Comptes de La Réunion. Dans un rapport révélé en 2021, la CRC avait relevé des "anomalies dans la gestion du personnel pouvant constituer les infractions de détournement de fonds publics, faux en écriture publique et prise illégale d’intérêts, pour un montant annuel de préjudice estimé à 1,4 million d’euros".