Disparition d’Hubert Gerbeau, pionnier des recherches sur l’esclavage à La Réunion

L’historien et écrivain Hubert Gerbeau est décédé la nuit dernière à l’âge de 84 ans. Il est à l’origine des premières recherches sur l'esclavage à La Réunion. C’est aussi lui qui a créé le département d'Histoire à l’Université. Il a formé d’autres historiens tels que Sudel Fuma et Prosper Eve.

Figure de la recherche sur l’esclavage, Hubert Gerbeau est décédé la nuit dernière à l’âge de 84 ans. Originaire d’Aix-en-Provence, ce grand historien reconnu aussi pour ses essais et ses romans, a vécu en Afrique et a enseigné notamment en Martinique et à La Réunion où qu’il a marquée de son empreinte.

Notre île lui doit notamment les premières recherches jamais réalisées sur l’esclavage, un sujet qui était jusqu’alors encore tabou. L’un de ses romans les plus connus, "Les esclaves noirs : pour une histoire du silence", a d’ailleurs profondément marqué les spécialistes de l’histoire de l’esclavage.

Le mentor de Sudel Fuma et de Prosper Eve

Décrit par plusieurs de ses pairs comme le plus grand spécialiste français de l’esclavage, le travail d’Hubert Gerbeau a aussi connu un fort retentissement dans tout le bassin Océan indien. La revue Africultures souligne qu’il a "décrit avec beaucoup de précisions les premiers peuplements d’esclaves dans les îles des Mascareignes".

Hubert Gerbeau est aussi à l’origine de la création du département d’Histoire à l’université de La Réunion. C’est lui qui a introduit dans les programmes l’étude de l’Histoire locale. Il fut ainsi le professeur de feu Sudel Fuma mais aussi de l’historien Prosper Eve. Hubert Gerbeau a par ailleurs collaboré au sein du journal réunionnais Le Progrès.

Il a ainsi été vice-président de l'Université de La Réunion, avant d'enseigner pendant plusieurs années à l'Institut d'Etudes Politiques de l'Université d'Aix-Marseille, où il dirigeait le Centre d'Etudes et de Recherches sur les Sociétés de l'Océan Indien (CERSOI).