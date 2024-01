Eau, électricité, gestion des déchets : quatre jours après le cyclone Belal, le préfet fait le point

Deux jours et demi après la levée de l’alerte rouge, Jérôme Filippini, préfet de La Réunion, fait le point sur les réseaux d’eau et d’électricité. Après le passage du cyclone Belal, 150 000 clients étaient privés d’électricité. Ce vendredi 19 janvier 2024, dans la soirée, 10 000 abonnés sont encore privés d’électricité.

“Le week-end arrivant, les équipes vont rester mobilisées. Tout ce qui n’est pas réglé va donner lieu encore à beaucoup d’interventions sur les différents réseaux”, assure Jérôme Filippini, préfet de La Réunion, lors du point presse de ce vendredi 19 janvier 2024.

10 000 foyers privés d’électricité

Des renforts venus de l’Hexagone et de Corse s’activent toujours pour rétablir les réseaux d’EDF. “Au plus fort de l’alerte rouge, 150 000 clients d’EDF étaient privés d’électricité. Ce soir, nous sommes à 10 000 clients qui sont privés d’électricité”, informe Jérôme Filippini.

Nous avons achevé les gros chantiers sur les routes nationales d’électricité. Au total, nous avons achevé cinq chantiers. Il nous reste beaucoup de chantiers en basse tension sur les réseaux qui alimentent les maisons. On compte 500 pannes environ. Notre priorité c’est d’alimenter les foyers et aussi les établissements scolaires. La totalité des établissements scolaires doivent être alimentés avant ce week-end. Dominique Charzat, directeur régional d’EDF

Un appel à la patience est lancé par le directeur d’EDF, qui affirme que toutes les équipes sont mobilisées sur le terrain. “On sent de l’inquiétude et une certaine tension des clients qui sont privés d’électricité depuis plusieurs jours”, lance-t-il lors de la conférence de presse.

Rétablissement de tous les réseaux en eau dans 24 à 48 heures

Quatre jours après le passage du cyclone Belal, 12 800 foyers sont toujours privés d’eau. “On avait 305 000 abonnés sans eau au moment de la sortie de l’alerte rouge et désormais 12 800”, précise le préfet.

Hier, nous étions à 56 000 personnes privées d’eau. A ce jour, nous sommes à 12 800. Ces personnes se trouvent dans les secteurs de Saint-Joseph et les hauts du Tampon. La situation s’améliore. Gérard Cotellon, directeur de l'ARS Réunion

La situation n’est plus liée à des problèmes électriques, mais à des délais de remplissage et à la circulation de l’eau dans des circuits complexes. "La perspective de retour complet en eau, c’est d’ici 24 à 48 heures”, annonce Gérard Cotellon, directeur régional de l’ARS Réunion

“En attendant les résultats de l’analyse microbiologique, l’eau est considérée comme impropre à la consommation”, rappelle Gérard Cotellon. Les premiers résultats des prélèvements d’eau arrivent dès ce soir. Les abonnés seront informés de la potabilité de l’eau via un SMS.

“Pour les abonnés qui recevront ce message positif, évitez de continuer à aller acheter de l’eau embouteillée. Laissez-les pour les personnes qui n’ont pas d’eau potable”, conseille le directeur régional de l’ARS.

Gérard Cotellon rappelle que l’eau mise à disposition dans les citernes n’est pas potable.

Pour l’instant, nous n’avons pas d’alerte sur le plan sanitaire, mais des précautions doivent être prises. Gérard Cotellon, directeur de l'ARS Réunion

“Les eaux de baignade sont impropres”

Des contrôles sont également effectués sur les eaux des plages et des rivières. “Les eaux de baignade sont toujours impropres, martèle Gérard Cotellon. Nous aurons les premiers résultats demain après-midi. Ces résultats seront rendus publics’.

Les routes deviennent de plus en plus faciles d’accès

“Du côté des routes, les choses avancent plutôt bien”, félicite le préfet. Les communes, le Département, les gestionnaires des voiries principales et le SDIS, se sont mobilisés pour un retour à la normale.

12 kilomètres de routes secondaires ont été dégagés en deux jours et demi. Plus de 250 interventions ont eu lieu, à la fois sur les routes et les déchets. Jérôme Filippini, préfet de La Réunion

Réouverture des sentiers petit à petit

Pour ce week-end, n’allez pas en randonnée sur des sentiers fermés. N’allez pas non plus sur des aires de pique-nique qui sont fermées et qui restent dangereuses. Jérôme Filippini, préfet de La Réunion

L’ONF travaille d’arrache-pied pour rouvrir la totalité des sentiers, d’après le préfet.

11 sentiers sont ouverts, notamment ceux du Piton des Neiges. Concernant les routes forestières, elles sont dans la quasi-totalité praticables.

16 000 tonnes de déchets verts à traiter

Sur le Nord et l’Est de l’île, autrement dit, de Saint-Denis à Sainte-Rose, “le syndicat des déchets estime que 16 000 tonnes de déchets doivent être traitées, explique le préfet. C’est le double de Batsiraï en février 2022”.

Les syndicats de traitement de déchets estiment qu’ils seront en mesure de gérer ce flux entrant de déchets, à condition que les déchets arrivent au fur et à mesure.

Des stockages intermédiaires seront installés dans les communes de façon à gérer progressivement les déchets. Jérôme Filippini, préfet de La Réunion

Pour rappel, “le brûlage des déchets verts est interdit, cela dégage des fumées toxiques, insiste Jérôme Filippini. Il faut les rassembler ou les composter à domicile, selon le volume que l’on a”.

Pour l’heure, il n’y a pas encore de calendrier de collectes de déchets verts.

Le point sur les processus d’indemnisations

Nous avons une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les 24 communes. La commission qui doit se prononcer se réunit dans l’Hexagone. Nous aurons connaissance de sa décision ce week-end, je l’espère. Jérôme Filippini, préfet de La Réunion

Suite à cette décision, il sera possible d’enclencher les démarches auprès des assureurs “sous un délai de 30 jours. Initialement, c’était 10 jours”.

Le fonds de secours pour l’Outre-mer est sollicité par le préfet. La commission fait le tour de l’île pour dresser un état des lieux, notamment dans le domaine agricole. “Les agriculteurs ont été les plus touchés”, déplore le préfet.

Le point sur les assurances

Après avoir reçu les banques et les assurances en préfecture cet après-midi, le préfet assure qu’ils sont “tous pleinement mobilisés”.

Les banques ont pris l’initiative de contacter leurs clients, pour les entreprises et les particuliers. Il n’y a pas beaucoup de demandes signalées pour le moment. Jérôme Filippini, préfet de La Réunion

Du côté des assureurs, “le nombre de sinistres déclarés pour le moment, c’est le double de ce qui a été déclaré pour Batsiraï. Les assureurs s’adaptent pour être capables de faire face à vos demandes", dit le préfet.

“La Réunion ne se découvre pas fragile”

On a vécu un cyclone comme on n’en vit pas tous les vingt ans. C’est à peu près un cyclone vingtennal. Jérôme Filippini, préfet de La Réunion

Le préfet tire deux leçons principales après le passage de Belal.

La Réunion ne se découvre pas fragile, mais La Réunion a peut-être un petit coup de fouet, une prise de conscience. Il faut continuer à être vigilant, continuer à se préparer. L’exemple c’est vraiment les élagages. On voit la quantité de déchets verts. A l’avenir, il faudra élaguer davantage. Jérôme Filippini, préfet de La Réunion

Deuxièmement, les perturbations d’EDF se sont répercutées sur l’eau.

Je ne crois pas qu’on peut continuer à l’avenir sans groupes électrogènes. Il faut que les opérateurs d’eau aient des groupes électrogènes dimensionnés pour faire face aux futures tempêtes. Jérôme Filippini, préfet de La Réunion

Le préfet en visite dans le Sud sauvage demain

Au vu des difficultés rencontrées dans les communes du Sud sauvage, Jérôme Filippini ira en visite dans le Sud demain à partir de 9 heures.

J’ai décidé d’aller à la rencontre des maires de Saint-Joseph et de Saint-Philippe. C’est là que sont les points durs et c’est là que c’est le plus difficile pour les habitants. Jérôme Filippini, préfet de La Réunion

“Nou tomb’ et nou arlève”, dit le préfet en citant un internaute pour clôturer le point presse.