L'Ecole de Gestion et de Commerce de La Réunion en opération séduction

L’EGC, Ecole de Gestion et de Commerce de La Réunion, a tenu ce samedi 25 janvier sa première journée portes ouvertes de l’année 2020. Objectif : attirer les futurs postulants.



IP / Céline Latchimy •

« Reconnue par les entreprises, les partenaires, les parents… » P. Bocquet

Le reportage de Céline Latchimy et Willy Fontaine:

Le timing a été choisi avec soin. La première journée portes ouvertes de l’ EGC Réunion se tient ce samedi, à quelques heures de la rentrée scolaire, et alors même que les élèves de Terminal sont en pleine inscription de Parcoursup . Ces derniers ont jusqu’au 12 mars pour formuler leurs souhaits.Leur ouvrir les portes de l’institution de la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion est une excellente occasion de leur faire connaître un savoir-faire qui fonctionne depuis presque 30 ans expliqe Philippe Bocquet, directeur de l'EGC.Car l’EGC jouit non seulement d’une bonne réputation mais elle dispose également d’un bon réseau. L’école de gestion, de commerce ou encore de marketing a vu 1 060 diplômés sortir de ses bancs.Certains, devenus parents, viennent même accompagner leurs enfants dans la structure pour qu’ils suivent leurs traces.L’EGC cherche donc ses 60 nouvelles recrues pour la prochaine rentrée de septembre. Il faut avoir obtenu son baccalauréat pour tenter le concours d’entrée et suivre ensuite, en cas de succès, le cursus de 3 ans qui permettra d’obtenir un bachelor reconnu par le Ministèrede l’Enseignement Supérieur et de la Recherche mais également au niveau international. Nouveauté cette année, les nouvelles recrues auront la possibilité de partir 4 mois en stage à l’étranger, contre 3 jusqu’à présent.Ce matin, 76 personnes sont venues se renseigner sur les offres de l’Ecole de Gestion et de Commerce qui organisera d’autres journées portes ouvertes les 15 février et 7 mars prochains.