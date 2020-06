Ecole obligatoire : un nouveau protocole sanitaire assoupli à partir du 22 juin

Le protocole sanitaire, remarqué pour sa longueur, va être assoupli pour permettre le retour à l’école de tous les élèves. Le ministre de l’Education l’a annoncé hier soir, mercredi 17 juin. Certaines mesures de lutte contre la Covid-19 restent cependant en vigueur.

Une "nouvelle étape vers un retour à la normale". Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Education nationale, a présenté hier, mercredi 17 juin, le nouveau protocole sanitaire. Il, date du retour obligatoire à l’école pour tous les élèves.Fini donc les 56 pages, le. L’assouplissement concerne principalement les règles de distanciation physique dans les écoles et les collèges. Restent cependant privilégiées, les mesures pour éviter le brassage des groupes et pour garantir l’hygiène des mains.

Un protocole allégé

Les mesures qui persistent

Face au Coronavirus, les bons gestes à adopter • ©Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse

Un nouveau stress pour les personnels des établissements

Nouveau protocole sanitaire dans les écoles pour la rentrée du 22 juin • ©Réunion la 1ère

En préalable, les parents doivent bien évidemment s’engager à ne pas mettre à l’école un enfant présentant de la fièvre, à savoir une température de plus de 38°C, ou des symptômes de la maladie. Les accompagnateurs et intervenants extérieur pourront revenir dans les établissements, mais sous les mêmes conditions et en portant un masque., désormais les enfants de primaire et du collège devront. Cette distance ne s’impose en revanche pas en extérieur entre individus d’un même groupe.Pour les écoles élémentaires et collège, " l’organisation de classe à l’air libre est donc une possibilité encouragée ", est-il inscrit dans le nouveau protocole., en classe et en extérieur.Les enfants pourronten intérieur, une désinfection quotidienne devra être assurée pour cela.La. Le nombre d’enfants sera adapté de façon à respecter la distance d’un mètre entre les groupes d’élèves. Dans les lycées, les élèves devront respecter la distance d’un mètre entre chacun d’entre eux.Il restera cependant des mesures qui continueront à s’appliquer. Ainsi, le respect des, comme tousser dans son coude, ne pas se serrer la main et s’embrasser ou se laver les mains, resteront d’actualité.Les, quand la distanciation n’est pas possible. Mais,Pour les élèves, leet. Les récréations sont toujours organisées par classes ou groupes de classes.Les modalités d’arrivée et de départ des élèves dans les établissements restent les mêmes, à savoir étalées dans le temps si nécessaire. LaDe nouveaux changements, et donc un, selon Alain Pradalet, principal du collège Emile Hugot, à Sainte-Clotilde. Une réorganisation express leur est demandée.Les classes devront être à usage unique, pas de changement en moins de 24 heures. Réfectoire de cantine et cour de récréation devront être ré-agencés pour accueillir tout le monde.Reportage de Rahabia Issa et Willy Thévenin.