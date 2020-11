Éducation : 100 euros de plus pour les enseignants débutants

Jean-Michel Blanquer a annoncé que les salaires des enseignants débutants allaient être revalorisés à partir de mai 2021. Pour le Snalc Réunion, cette annonce est un bon début mais ne suffira pas à rendre le métier plus attractif.

MH avec Angélique Le Bouter •

Il faut une revalorisation non seulement des débuts de carrière, pas qu’une prime d’attractivité. Jérôme Motet, vice-président du Snalc Réunion

Rendre l’enseignement plus attractif

Les professeurs en ont marre d’être sous-payés par rapport aux autres fonctionnaires. Jérôme Motet, vice-président du Snalc Réunion

Le ministre de l’Éducation a annoncé que le budget de l’Éducation pour l’année prochaine comprendrait 400 millions d’euros "pour revaloriser la rémunération des personnels." Cela comprend notamment une prime de revalorisation de 100 euros par mois pour le salaire des enseignants débutants à partir du mois de mai.Jérôme Motet, vice-président du Snalc Réunion estime que ce revalorisations "sont la première marche d’un escalier", mais ne veut pas se réjouir trop vite. "On va demander que ce soit plus qu’une prime, explique-t-il. Et que ça ne concerne pas uniquement les débuts de carrière."Le syndicaliste appuie sur na nécessité de rendre le métier plus attractif, "ça passe aussi par les rémunérations, mais aussi par le respect des enseignants."Cette revalorisation concernera un tiers des professeurs titulaires. La prime est répartie de manière dégressive sur les 15 premières années de carrière. Cela signifie que les enseignants tout justes titularisés toucheront 100 euros net par mois en plus, ce qui diminuera ensuite selon l’ancienneté sur les quinze premières années de carrière.