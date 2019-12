Education : des établissements bloqués aujourd'hui, la grève prévue demain

Le lycée de Stella à Saint-Leu et celui de Roches Maigres à Saint-Louis ont connu des blocages aujourd'hui, en continuité de la grève contre la réforme des retraites débutée le 5 décembre dernier.

Laurent Figon •

Les lycéens du Lycée professionnel de Roches Maigres soutiennent leurs professeurs en grève contre la réforme des retraites • ©reunion

La grève du 10 décembre s'annonce suivie dans l'éducation nationale. Les parents d'élèves doivent s'organiser en conséquence. • ©reunion

Le mouvement de contestation contre la réforme des retraites ne faiblit pas dans les établissements scolaires. Ainsi, à Saint-Louis, le fonctionnement du Lycée Professionnel de Roches Maigres est fortement perturbé par des professeurs grévistes. Ils ont été rejoint dans la journée par des élèves solidaires de leur mouvement. À la demande du chef d'établissement, les gendarmes sont intervenus pour libérer l'accès aux bâtiments.Un reportage de Laurent Pirotte, Jacques Payet et Jean-Pierre PicardÀ Stella, sur la commune de Saint-Leu, les professeurs ont eux aussi débrayé, le lycée est resté fermé.D'autres tentatives ont eu lieu dans différents établissements avec plus ou moins de succès.Chaque jour, des assemblées générales sont tenues pour connaitre la suite à donner au mouvement contre la réforme des retraites prévue par le gouvernement d'Edouard Philippe.Une forte mobilisation est attendue demain, mardi 10 novembre, à l'appel de plusieurs syndicats.Pour connaitre les écoles, collèges et lycées concernés par ce mouvement de grève, consultez la page de l'Académie de La Réunion Les parents doivent prendre leurs dispositions pour garder leur enfant le cas échéant.Un reportage de Thierry Chapuis sur un montage de Christine Ducos