Education nationale : Pap Ndiaye est arrivé à La Réunion

Le ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse et des Sports Pap Ndiaye s’est posé à l’aéroport Roland Garros ce mardi matin. Il reste 3 jours dans l’île afin de prendre le pouls de la situation et rencontrer les acteurs de l’éduction un mois après la rentrée des classes.

Michelle Bertil •

Première étape du programme de Pap Ndiaye arrivé ce mardi matin 27 septembre dans l'île, le collège de Montgaillard à Saint-Denis. Le ministre de l'Education nationale et de la jeunesse doit rencontrer les élèves d’une classe ULIS, Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire, et leurs parents. Le ministre de l'Education nationale, Pap Ndiaye, en visite à La Réunion pour 3 jours • ©Rahabia Issa Le ministre de l'Education interpellé par Nassimah Dindar sur les violences intra-familiales Le ministre accompagné de Chantale Manès-Bonnisseau, rectrice de l'académie de La Réunion est arrivé il y a quelques minutes devant l'établissement où il était attendu par le principal du collège Dominique Panambalom. Des représentants de la Mairie de Saint-Denis ainsi que Cyril Melchior président du conseil départemental et Nassimah Dindar étaient aussi présents pour l'accueillir. Cette dernière qui avait déjà rencontré Pap Ndiaye à Paris en profité pour interpeller le ministre sur le sujet brulant des violences intrafamiliales. " Les violences intra-familiales restent un sujet et un défi à relever. l’Education nationale doit y trouver sa place et sa part pleine et entière pour que les enfants soient protégés. Je compte véritablement sur vous " a terminé la sénatrice de La Réunion. Le ministre qui a attentivement écouté Nassimah Dindar a répondu que le sujet sera bien sûr abordé au cours de sa visite dans le département C’est un sujet qui ne relève pas directement mais qui concerne directement l’Education nationale parce que le bien être, leur sécurité affective, leur sécurité physique sont indispensables à la scolarisation. C’est un sujet évident pour moi, Je serai très heureux d’en parler à l’occasion de cette visite. Pap Ndiaye, ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse

