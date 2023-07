Education: retrouvez tous les résultats du Brevet des collèges, du BTS et du CAP

Après le baccalauréat 2023 mardi, les résultats des autres examens sont aujourd'hui officialisés vendredi avec ceux du Brevet des collèges, des BTS et des CAP. Les 26 et 27 juin, 14 839 collégiens avaient passé les épreuves du DNB, considéré comme le premier examen important de leur scolarité.

Les lauréats du "Diplôme National du Brevet (DNB)" anciennement Brevet des collèges sont connus. Les résultats ont été dévoilés ce vendredi matin. Pour les découvrir, cliquez sur la carte interactive en précisant dans les onglets de recherche "Académie de La Réunion". Les 26 et 27 juin derniers, 14 839 collégiens de La Réunion (12 646 dans la série générale et 2 193 dans la série professionnelle)avaient notamment planché sur les épreuves de Français, de mathématiques, histoire-géographie et physique-chimie.

Une classe de collège à La Réunion (photo d'illustration). • ©Imaz Press

Disponibles aussi les résultats du CAP:

Les résultats des BTS sont également publiés et officialisés à La Réunion. Vous pouvez les découvrir sur cette carte interactive: