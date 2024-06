Eid El Kébir : une journée de prières et de partage pour les musulmans de La Réunion

Cette fête du sacrifice, qui rappelle qu’Abraham était prêt à donner la vie de son fils pour Dieu, est l’une des plus importantes pour la communauté musulmane.

À Saint Denis le rendez-vous était donné au vélodrome de Champ Fleuri. Près de 1 800 fidèles se sont retrouvés, comme chaque année, peu avant le lever du jour. Un temps fort de la religion musulmane.

La communauté musulmane s’est rassemblée dans plusieurs communes de l’île pour une grande prière en plein air.

(Re)voyez le reportage de Réunion La 1ère :

Depuis ce matin, les fidèles de la communauté musulmane se rassemblent pour la grande prière de l’Eid El Kébir • ©Reunion 1ère

C'est une de deux fêtes les plus importantes du calendrier islamique. Elle commémore, selon la tradition, le sacrifice qu'a failli faire Abraham, prêt à sacrifier son fils avant que l'ange Gabriel ne lui propose de tuer un mouton à sa place.

Il a reçu l'ordre de Dieu, qui l'a testé. Nous, on doit tester et sacrifier notre ego pour Dieu.

La fête se déroule sur plusieurs jours, avec aussi le sacrifice de bœufs, cabris ou moutons. Ce matin, c'était l’effervescence dans la famille Ravate à Saint-Denis. Au bout de l’allée qui donne sur la rue Félix Guyon, un grand parking et près de 200 invités, regroupés autour des animaux prêts à être sacrifiés : quatre bœufs et quatre cabris.

Le premier bœuf est ligoté, retourné sur le dos puis sacrifié.

On a la chance de pouvoir continuer à faire des sacrifices à La Réunion et en plus correctement. Mon père m'a donné l'habitude de le faire, ça n'a pas changé depuis, on perpétue.