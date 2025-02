Saint-Valentin : quand lamour lé dou après 50 ans de mariage

Décrétée journée des amoureux, la Saint-Valentin se célèbre ce vendredi 14 février. L’occasion pour certains de témoigner leur amour à leur moitié. De petites attentions qui en revanche font partie du quotidien pour d’autres.

LH avec Suzette Emma •

Fugace ou éternel, l’amour est à l’honneur ce vendredi 14 février. Les valentines et valentins de tous âges célèbrent leur moitié. Une romance naissante pour les uns ou bien plus mature pour les autres.

L’amour, c’est pour la vie selon Eugénia

Mariés depuis 55 ans, Eugénia et Roger sont heureux et n’ont jamais pensé à se séparer malgré " les hauts et les bas ". Un état d’esprit qui n’est plus tant dans l’air du temps, constate la gramoune de 76 ans.

Elle veille au bien-être de son mari, aujourd’hui plus fatigué, c’est leur recette du bonheur. Entouré de leurs enfants le dimanche, qui viennent préparer le repas, les deux gramounes sont bien entourés pas leurs 4 enfants et 12 petits enfants.

Le couple a vécu des drames, avec le décès d’une fille, mais Eugénia reste amoureuse de son Roger, " c’est pour la vie ".

Vivre simplement

A Saint-Joseph, Bernard et Eliane, 70 et 68 ans, sont tout aussi amoureux après 47 ans de mariage. Lorsqu’ils travaillaient, ils ne se voyaient pas beaucoup, aujourd’hui ils rattrapent ces temps manqués.

47 ans, on dirait que c’est long, mais non ce n’est pas long, parce qu’il y a des choses qu’on n’a pas pu faire peut-être. Eliane, 70 ans et 47 ans de mariage

Aujourd’hui, les deux gramounes peuvent choisir ce qu’ils veulent faire ensemble, se déplacer et recevoir leurs petits-enfants, notamment. En se tenant la main, ils pensent aux nombreuses années qu’il leur reste à vivre simplement.

La Saint-Valentin est une pratique assez récente et pas dans les habitudes de ses gramounes, pour qui l’amour se célèbre chaque jour.

Une Saint-Valentin parfois créative

Fête des amoureux, la Saint-Valentin n’est pas forcément du goût de ceux qui ne sont pas accompagnés. Le 14 février est donc l’occasion, souvent à des fins commerciales, d’initiatives parfois étonnantes comme trouver l’amour en faisant ses courses grâce à des paniers spéciaux pour les célibataires ou des speed dating.

Enfin pour ceux qui sont déjà en couple, il est possible de faire un acte d’amour pour la planète en adoptant un corail, par exemple.