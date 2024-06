Elections européennes 2024 : les panneaux d’affichage restent parsemés à La Réunion

La campagne officielle des élections européennes a débuté le lundi 27 mai. Une semaine plus tard, les panneaux d’affichage, mis à disposition dans les différentes communes, restent relativement vides. Les électeurs sont appelés aux urnes le dimanche 9 juin.

La campagne électorale des Européennes 2024 a-t-elle du mal à prendre ? Ouverte depuis une semaine, le 27 mai, elle se terminera le 8 juin à minuit. Visite des candidats, meetings, plateau de télévision, studio radio, spots de campagne, les candidats travaillent leur visibilité.

Au-delà du vote pour leur liste, l’enjeu premier des candidats reste bien la participation, particulièrement pour ces élections. En 2019, plus de 69% des électeurs de La Réunion ne s’étaient pas déplacés pour voter.

Des panneaux d’affichage nombreux mais vides

Outil majeur de la propagande électorale, les affiches des candidats commencent à apparaître dans les rues. Attention, cependant la réglementation est stricte en la matière, pas d’affichage sauvage. Les candidats disposent en effet de panneaux d’affichage mis à leur disposition par les mairies.

Des panneaux qui pour l’instant restent particulièrement vides. Avec 38 listes, les communes ont du fourni un effort particulier pour proposer un emplacement d’affichage pour chacun des candidats.

" Une mobilisation très importante pour des effets qui restent modiques ", observe Dominique Deurvillier, Directeur Général de Services à la maire de l’Etang-Salé.

Encore faut-il avoir des militants pour aller les coller. Il constate un défaut de représentativité des partis traditionnels sur le territoire réunionnais, des militants pas forcément présents sur ce type d’élections.

Les électeurs devront imprimer certains bulletins de vote

Pas d’affiche et peut-être pas de bulletins de vote non-plus. Selon le DGS, beaucoup de candidats pas produits de matériel électoral, y compris des bulletins de vote. En fin de semaine dernière, plus de la moitié des listes étaient concernées.

Il faut savoir que les électeurs peuvent télécharger sur internet les bulletins de vote officiels, les imprimer au bon format et se rendre dans leur bureau de vote avec afin de pouvoir les mettre dans l’enveloppe fournie par les mairies.

Toutes les professions de foi ne seront pas dans les boites aux lettres

Pas de bulletin et pas toutes les propagandes dans les boites aux lettres non plus. Tous les candidats n’ont en effet pas fourni leur profession de foi à la préfecture, qui offre le service de mise sous pli et d’envoi aux 700 000 électeurs de La Réunion.

A l’occasion de l’opération de mise sous pli, qui s’est déroulée la semaine dernière au gymnase Jules Reydellet à Saint-Denis, le matériel électoral de 25 listes, sur les 38, a pu être envoyé, soit 17 millions de documents traités.

Les professions de foi de tous les candidats sont accessibles en ligne sur le site internet du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer. A noter, tous les candidats bénéficient de clips de campagne, diffusés jusqu’à la fin de la campagne officielle, soit samedi 8 juin à minuit, c’est-à-dire la veille du scrutin. Les électeurs réunionnais sont en effet appelés aux urnes le dimanche 9 juin.