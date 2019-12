Emmaüs Réunion fête ses 25 ans ce week-end

A l'occasion de son 25ème anniversaire, Emmaüs Réunion organise ce dimanche une grande journée de débats, projections et animations à la Cité des Arts. Depuis 1995, l'association mène sur notre île une action de utte contre toutes les formes d’exclusion.

Céline Rolland •

©Emmaüs Réunion ...

Un contexte particulier

Le programme du dimanche 15 décembre à La Cité des Arts

À l’occasion de son 25ème anniversaire, l’association Emmaüs Réunion initie, à travers des débats, des projections et des témoignages, une réflexion sur le poids de l’économie de survie sur notre île. L'évènement, "Parnouminm", se déroule ce dimanche à la Cité des Arts, à Saint-Denis.A cette occasion l'accent sera mis sur l’importance économique et culturelle des petits métiers. Ces initiatives, souvent autodidactes et individuelles, sont, selon l'association "les sentiers qui permettent de créer des formes ingénieuses de développement qui très souvent aboutissent à de réelles innovations économiques. Même si elles sont souvent traduites comme marronnes, au noir, déviantes… ces démarches s’imposent aujourd’hui comme les réels éléments structurants d’une société locale insulaire".Un évènement, une réflexion qui interviennent alors que le taux de pauvreté à La Réunion reste l'un des plus élevés de France, 39 % des Réunionnais vivent sous le seuil de pauvreté. S'y ajoute la fermeture de la boutique Emmaüs du Moufia, le 31 décembre prochain, après 2 ans de difficultés budgétaires. L'espace de vente solidaire a en effet subi de plein fouet la baisse du nombre de contrats aidés.Bernard Grondin, le Directeur d'Emmaüs Réunion est l'invité du 19h ce vendredi sur Réunion la 1ère, il répond aux questions de Christelle Floricourt.Tout au long de la journée, profitez de la tenue d'une brocante. Il sera également possible d'effectuer des dons à l'association Emmaüs Réunion.9h : Discours introductif de Bernard Grondin - Directeur d'Emmaüs Réunion9h15 : Conférences - Avec Lionel Pannetier, administrateur de la Cie Lolita Monga et Loran Hoarau, historien9h45 : Témoignages10h15 : Instant ludique et artistique "Pöinmizasyon"10h20-12h : Débats autour de l'économie circulaire et de survie12h-13h : Déjeuner ponctué d'interactions artistiques13h-15h : Projection de "Santyé Papangèr" Laurent Pantaléon (réalisateur)/Laurent Zitte (Ciné OI producteur) et "Ady Gasy" (Avec presque rien) de Lova Nantenaina (réalisateur)15h-17h : Langaz idantitèr avec Christian Jalma, Dominique Ficot, Atelier Lafabrik, Néninn