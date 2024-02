En 2021, La Réunion comptait 36% de personnes pauvres

La dernière publication de l'Insee (Institut national des statistiques et études économiques) fait état d'un taux de pauvreté de 36% à La Réunion. Soit près de 320 000 personnes qui, sur l'île, vivent sous le seuil de pauvreté. Le détail de cette étude ci-dessous.

Johanne Chung •

Plus d'un Réunionnais sur trois vivait sous le seuil de pauvreté, soit 36% de la population (319 300 personnes), en 2021. C'est le constat de l'étude publiée par l'Insee (Institut national des statistiques et études économiques) cette semaine.

Ce chiffre est en baisse par rapport à 2019, mais la pauvreté reste bien présente à La Réunion.

Pauvreté bien plus élevée à La Réunion • ©Insee Réunion

Quelle est la définition de la pauvreté retenue par l'Insee ?

L'Insee fixe le seuil de pauvreté à 1 150 euros le revenu mensuel disponible pour une personne seule, et 2 420 euros pour un couple avec deux enfants de moins de 14 ans. A La Réunion, 319 300 personnes perçoivent des revenus qui se trouvent en dessous de ce seuil de pauvreté.

Les mineurs sont particulièrement touchés : 46% d'entre eux vivent dans un ménage pauvre, soit 108 200 enfants et adolescents de moins de 18 ans.

Seuil de pauvreté, définition à La Réunion • ©Insee Réunion

Pas d'augmentation de la pauvreté en 2021

En revanche, le taux de pauvreté n'a pas augmenté par rapport à 2019, avant la crise sanitaire, contrairement à ce qu'il se passe dans l'Hexagone. L'étude de l'Insee le justifie en partie par les nombreuses créations d'emploi, qui "n'ont jamais été aussi nombreuses depuis dix ans", grâce aux micro-entreprises et contrats d'apprentissage. Des emplois néanmoins peu rémunérateurs. A noter également que sur l'île, seules 49 % des personnes en âge de travailler ont un emploi.

L'inflation s'en est aussi mêlée, avec des prix à la consommation qui avaient augmenté de 1,5% en moyenne en 2021.

Plus de pauvreté que dans l'Hexagone

Le niveau de vie des plus modestes est plus faible sur notre île que dans l'Hexagone, alors que le coût de la vie est plus élevé à La Réunion.

Ainsi, les 10% les plus pauvres n'ont que 740 euros mensuels par unité de consommation, alors que les 10% les plus pauvres de l'Hexagone disposent de 1 010 euros mensuels par unité de consommation, selon les chiffres de l'Insee. La moitié des Réunionnais vivaient en 2021 avec moins de 1 420 euros par mois et par unité de consommation : c'est 26% de moins qu'au niveau national.

Niveau de vie plus faible à La Réunion • ©Insee Réunion

Les inégalités de revenus diminuent mais restent élevées

En 2021, les 20% de Réunionnais les plus riches disposaient de 5,4 fois plus de revenus disponibles que les 20% les plus pauvres. Même si ces inégalités tendent à fortement diminuer ces 15 dernières années, nuance l'Insee. En 2007, les 20% les plus riches avaient 7 fois plus de revenus que les 20% les plus pauvres.

Des inégalités plus importantes à La Réunion • ©Insee Réunion

Des prestations sociales qui réduisent les inégalités

A La Réunion, la pauvreté est heureusement réduite par plusieurs dispositifs de redistribution des revenus. Allocations familiales, prestations logement ou minima sociaux, tout comme le prélèvement des impôts directs permettent de réduire le taux de pauvreté. Sans ces aides, ce taux atteindrait les 49% selon les estimations de l'Insee.

Par conséquent, les prestations sociales constituent 16% du total des revenus disponibles des ménages à La Réunion en moyenne. A l'Hexagone, cette part n'est que de 5%.

Redistribution des revenus • ©Insee Réunion

496 500 Réunionnais vivent dans un ménage percevant des minima sociaux

Fin 2021, ce sont 496 500 personnes qui vivaient dans un ménage percevant les minima sociaux. Dans le même temps, le nombre de bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) a baissé entre 2019 et 2021.

En revanche, pour les pensions et retraites, ces dernières représentent un moindre poids dans les revenus disponibles des ménages : à La Réunion, la population est plus jeune, et le faible taux d'emplois et les salaires plus bas expliquent cette situation.

Décomposition du niveau de vie • ©Insee Réunion

Une pauvreté contrastée selon les endroits de l'île

L'étude de l'Insee constate des taux de pauvreté plus élevée dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dans ces quartiers, un habitant sur deux est considéré comme pauvre.

Taux de pauvreté selon les communes de La Réunion • ©Insee Réunion

Les petites communes rurales comme Salazie ou Cilaos affichent elles aussi des taux de pauvreté de plus de 45%, tout comme Saint-Benoît et Sainte-Rose.

Les deux communes où le poids des prestations sociales est le plus fort sont Salazie et le Port.

A contrario, d'autres communes sont beaucoup moins concernées par la pauvreté, dont La Possession (24 %), L’Étang-Salé (27 %) et Les Avirons (28 %).

Regarder le reportage de Réunion La 1ère à Salazie :