Energie, transports, vêtements ou alimentation, les prix à la consommation augmentent en juillet à La Réunion

Nouvelle hausse des prix à la consommation en juillet à La Réunion, de 1,1 %, après une baisse de 0,3% en juin. Si tous les grands secteurs sont concernés, l’énergie et les services le sont particulièrement.

LH •

Les prix à la consommation ont augmenté de 1,5% à La Réunion sur un an, et de 1,1% en juillet. Le mois dernier, la hausse a concerné l’ensemble des grands secteurs de consommation, indique l’INSEE ce vendredi 25 août.

Les services pèsent pour près de la moitié dans consommation des ménages

C’est dans celui des services que l’augmentation est la plus importante, 1,8% , avec un pic à 21,8% pour les services de transport, tirés exclusivement par le transport aérien, +24%.

Les prix des loyers et des services rattachés, qui augmentent de 3% sur un an, ainsi que des services de communication restent stables en juillet. En matière de services de santé, les prix reculent de 0,4%.

Les prix de l’énergie repartent à la hausse

Outre les transports, les tarifs de l’énergie repartent à la hausse en juillet, +1,4%, après deux mois de baisse. Les produits pétroliers augmentent également, de 2,1%, avec 3 centimes de plus pour le litre de supercarburant et de gazole. Ils baissent de 19,9% sur un an. En revanche, les prix du gaz et de l’électricité restent stables, même si l’électricité augmente pourtant de 15% sur un an.

Les produits manufacturés subissent une hausse de 0,2% en juillet, après une baisse équivalent en juin. Une hausse liée au renchérissement du prix de l’habillement et des chaussures de 1,1%, précise l’INSEE.

Les produits manufacturés, dont les prix ont augmenté de 2,6% sur un an, représentent 27% du budget des ménages réunionnais.

Les prix de l’alimentation augmentent de 9,1% sur un an

Les prix de l’alimentaire augmentent de nouveau légèrement en juillet, de 0,2% après une augmentation de 0,1% en juin déjà. Pour rappel, des hausses plus importantes se sont produites durant les premiers mois de l’année. Sur un an, les prix de l’alimentation augmentent de 9,1%. L’alimentation pèse pour 15% dans le budget des ménages réunionnais.

A noter, les prix des produits frais reculent de 0,2%, après -1% en juin, mais augmentent de 8,7% sur un an. Les autres produits alimentaires augmentent de 0,3% en juillet, et de 8,6% sur un an.

Enfin, les prix du tabac progresse toujours, de 0,7% en juillet. Sur un an, la hausse s’élève à 4,3% à La Réunion, contre 9,8% dans l’Hexagone.