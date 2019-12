Enfants de la Creuse : Marie-Céline retrouve son île après 53 ans d'absence

Exilée de force en métropole par les services sociaux à l’âge de 11 ans, Marie-Céline revient dans son île natale. Son cousin et sa tante sont là pour l’accueillir, ils la revoient pour la première fois. Un moment d’émotion forte pour cette Saint-Pauloise d’origine.

Après 53 ans d’absence, Marie-Céline Velprat est de retour dans son île natale. Exilée de force en métropole dans les années 60 par les services sociaux, cette Saint-Pauloise est venue retrouver sa famille.A son arrivée à l’aéroport ce mardi 3 décembre, son cousin, Alain, et sa tante l’attendaient. L’émotion était forte. Depuis 30 ans, ils essayaient de la retrouver. Tout s’est déclenché quand Marie-Céline a un jour posté un message sur un site internet.Reportage de Nadia Tayama et Alix Catherine.Marie-Céline est aujourd’hui heureuse et émue de retrouver sa famille. Cette famille qu’elle ne connaissait pas et qu’elle ne découvre que maintenant.Placée à l’âge de 11 ans et prise en charge par les services sociaux, elle n’avait jamais pu les revoir. 4 ans plus tard, la jeune fille est adoptée par une famille installée dans la Dordogne, elle n’y restera que 2 ans et vivra ensuite en foyers.Un parcours difficile, débuté par un arrachement à sa famille et à son île. C’est en compagnie de sa famille qu’elle passera ce mois de décembre et les fêtes de fin d’années.