Enfants de la Creuse : une stèle pour leur rendre hommage à Saint-Paul

Ce lundi 20 novembre, une commémoration des enfants dits “de la Creuse” a eu lieu au débarcadère de Saint-Paul. Une stèle a été installée face à la mer pour leur rendre hommage. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la journée internationale des droits de l’enfant.

En ce 34ème anniversaire de la Convention des droits de l’enfant, la commémoration des enfants de la Creuse a eu lieu en présence du préfet Jérôme Filippini, de la présidente de Région Huguette Bello et du président du Département, Cyrille Melchior.

Ce qui est important, c’est de se projeter vers l’avenir et de tirer des leçons du passé et des erreurs. Et ne plus jamais faire ce genre d’erreurs à l’avenir.