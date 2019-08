Réunion la 1ère - Publié le 30/08/2019 à 16:40

Ils ont joué dans une des plus belles salles du monde, à la Philharmonie de Paris. Ils ont visite la Ville Lumière et ses merveilles, notamment l'Opéra Garnier. Dans "Un jour avec..." , ce vendredi à 19h, revivez l'extraordinaire aventure des 79 enfants de l'Orchestre Demos à Paris.

Avant les vacances, nous vous avions présenté l’extraordinaire aventure des enfants du projet Démos : 80 petits musiciens venus de tous les quartiers de Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne. Pendant trois ans, ils ont pu découvrir la musique classique. Et fin juin l’équipe de “Un jour avec…” a vécu avec eux l’accomplissement de ce projet : un concert devant plus de 2000 personnes à la prestigieuse Philarmonie de Paris!