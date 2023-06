Des barils recyclés en meubles et objets de déco, la bonne idée récup d'un artisan de l'Entre-Deux

A l'Entre-Deux, Laurent s'est lancé dans la récupération de fûts en métal qui une fois vides ne trouvaient aucun usage chez les garagistes et industriels. Entre ses mains, ils se transforment en fauteuils, évier, étagères, bars... Rencontre.

Laurent est passé maître dans l'art de la récupération des bidons en métal. Ce qui hier contenait de l'huile est aujourd'hui méconnaissable, après quelques découpes, un bon coup de peinture, et quelques aménagements... Et voici un évier, un petit fauteuil, une table basse, ou encore des étagères.

Leur donner une nouvelle vie

C'est dans un petit atelier de l'Entre-Deux que cette magie opère. Depuis deux ans, Laurent, graphiste reconverti, s'affaire à donner une seconde vie à ces fûts qui auraient sans doute fini en déchèterie ou au fonds d'ateliers. C'est pourquoi il a décidé de les récupérer chez les industriels et garagistes, après avoir décelé tout leur potentiel, inspiré par les créations vues notamment sur internet.

"Il y a quand même pas mal de barils qui sont détruits et des entreprises qui ont du mal à se faire enlever leurs barils usagés. On s'est dit pourquoi ne pas leur donner une nouvelle vie ?" Laurent de Baril and Co

Un travail long avant le résultat final

"L'idée vient surtout de ma femme, elle adore décorer et recycler. On a d'abord mis en vente pour voir ce que les gens en pensaient avant d'en faire pour nous", se remémore l'artisan. Aujourd'hui, ce sont ses parents qui testent ses créations.

Mais le travail est long, du baril brut à l'objet de déco sur mesure : le nettoyage des fûts, le décapage, le ponçage... "Il faut faire attention à la sécurité parce que ça reste du métal, mais on a les bons outils sous la main maintenant", sourit Laurent. Puis, il faut aménager le baril en fonction de l'objet qu'on souhaite en faire, le peindre, le personnaliser aux couleurs du client...

Un "baril-évier"

Aujourd'hui, l'artisan s'attaque à un "baril-évier". "Il y a du rangement en-dessous, et à l'arrière on à l'évacuation et l'arrivée d'eau, il ne reste plus qu'à brancher", tout en mettant les touches finales à son oeuvre.

"Il y a quand même de la préparation, le baril est bien brut quand il arrive ! Ce sont des barils recyclés, on est obligés de tout retraiter, il y a tout un processus de ponçage, de préparation, de peinture, la pose de la vasque et l'étanchéité, et bien sûr la personnalisation, c'est ce que le client préfère". Laurent, Baril and Co

Des créations en fonction des besoins

A partir de ces fûts métalliques, Baril and Co réalise une multitude d'objets. Tables basses, bars, fauteuils, mange-debout, baril-réchauds, du petit mobilier de rangement, mais aussi barils décoratifs... "C'est vraiment en fonction des besoins de la personne", explique l'ancien graphiste, qui se réjouit de contribuer à son niveau à la réduction des déchets. Parmi ses clients, des restaurateurs, des petits commerces, des industriels...

"Le recyclage c'est vraiment ce qu'on veut mettre en avant. Nos clients se rendent bien compte que ce sont des fûts qui sont destinés à la déchèterie pour y faire encore des déchets supplémentaires. Et nous, on leur redonne une deuxième vie". Laurent, Baril and Co

Aussi du recyclage d'extincteurs

Outre les barils, Laurent recycle également des extincteurs. "On fait des découpes dedans et on peut faire beaucoup de choses : des portes-bouteilles, des porte-bijoux, des porte-papier toilette, des porte-plantes... Il n'y a pas de limites en fait, tant qu'on peut recycler un objet on le fait !".