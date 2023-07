En samoussas, en gâteaux, mais aussi en savates et en chapeaux... à l'Entre-Deux, du choca, en veux-tu en voilà !

Jusqu'à dimanche, les Entre-deusiens fêtent le choca. Le village de charme accueille des artisans, qui présenteront aux visiteurs les multiples façon d'exploiter cette plante de la famille des agaves.

Pour cette 18ème édition de la fête du Choca, la ville de l'Entre-Deux a mis en place tout un village artisanal ainsi qu'un parc d'animations foraines, du vendredi 21 au dimanche 23 juillet.

Ce week-end, si zot i veu gout' choca, alé l'Entre-Deux !

Voilà maintenant près de deux décennies que cet événement fait partie des incontournables du calendrier dans ce village de charme du Sud. Marie-Josée Rivière, de l'association "L'art et le choca", fait partie de ceux qui à l'époque ont été à l'initiative de cet événement.

"On était un groupe d'Entre-deusiens passionnés par cette plante et notre village, on a décidé en 2002 de mettre cette plante à l'honneur et le travail de sa fibre par nos artisans" Marie-Josée Rivière, association "L'art et le choca"

"Transmettre le savoir-faire" autour du choca

L'objectif, 18 ans après, n'a pas changé : de nombreux adhérents des deux associations "L'art et le choca" et "Les Petits Métiers" travaillent cette plante sous toutes ses formes, et souhaitent montrer leur savoir-faire. Notamment le tressage de la fibre pour élaborer la fameuse "savate choca".

"Ca prend beaucoup de temps mais il faut surtout être initié. Notre objectif c'est de transmettre ce savoir-faire pour qu'il ne disparaisse pas avec le temps : on propose des ateliers pour ceux qui souhaitent être initiés" Marie-Josée Rivière, association "L'art et le choca"

"J'aime faire ce métier"

Parmi ceux pour qui l'art du choca n'est plus un secret, Viviane Fontaine. L'Entre-deusienne travaille cette agave depuis très longtemps. "Depuis l'âge de 13 ans avec ma maman, j'ai appris avec elle, et là je reprends la relève sur les savates choca. Et j'aime faire ce métier !", explique-t-elle en montrant la variété d'articles qu'elle fabrique chaque jour. "Je fais des pantoufles 100% choca, des boucles d'oreilles, des sacs, des chapeaux...".

Trois jours pour tresser une savate choca

Cet art nécessite malgré tout de la patience : trois jours pour les savates choca, une journée entière pour les bouches d'oreilles, précise l'artisane qui est fière de pouvoir recevoir les visiteurs dans son village et d'exposer ses créations.

Des bouchons au choca

Côté culinaire, on retrouve Nadège Berrichon, membre de l'association des Petits Métiers. La cuisine au choca, c'est son dada ! Et chaque année, elle trouve une nouvelle façon de l'accomoder, pour le plus grand plaisir des gourmands.

"Ça fait 17 ans que je cuisine le choca en carry, gratin, quiche, samoussa, beignets, nems... J'essaie d'innover : ce week-end, ce sont les bonbons choca façon bonbons coco, et les bouchons au choca poulet piment combava. L'année dernière j'avais fait des chips !". Nadège Berrichon, association Les Petits Métiers

Un goût "qui sort de l'ordinaire"

Parmi les clients des artisans du village, le maire de la commune lui-même, sachet de samoussas et de nems au choca en main. "C'est le produit phare de cette fête depuis 18 ans. Les gens i appréci beaucoup parce que néna un goût exotique, qui sort de l'ordinaire", dit-il.

40 000 visiteurs espérés

La ville de l'Entre-Deux vise cette année les 40 000 visiteurs, soit un peu plus que l'an dernier, où la grand-messe du choca avait attiré 37 000 personnes.

"A 16 000 visiteurs il y a quelques années, les commerçants étaient déjà très contents. Là on est déjà bien partis. Si on arrive à 40 000 c'est extraordinaire" Bachil Valy, maire de l'Entre-Deux

Tressage et cuisine

Ce samedi, place à la 3ème jeunesse avec un bal dédié, animé par Joël Bègue et l'orchestre Rétro des îles 974. D'autres préfèreront peut-être participer à différents concours autour du choca, notamment de tressage. La journée de dimanche s'intéressera davantage à la préparation du choca dans l'assiette !

Une plante introduite au 19ème siècle

Car cette plante de la famille des agaves - furcraea foetida, de son nom scientifique -, a aujourd'hui de nombreux usages. Si au 19ème siècle il fut introduit à La Réunion pour ses fibres, utilisées pour la fabrication de cordes, aujourd'hui il se déguste tout autant en gâteaux, confitures, achards, tartes, samoussas ! Ses longues fibres sont encore aujourd'hui tressées pour obtenir bijoux, chaussons, sacs, chapeaux, portes-clefs... Autant d'articles d'artisanat local et produits du terroir à découvrir à l'Entre-Deux ce week-end.

