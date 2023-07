L'Entre-Deux se prépare pour la fête du Choca ce week-end

La fête du Choca se tient ce week-end du 21 au 23 juillet au cœur du village de L'Entre-Deux, dans les hauteurs du Sud de l'île. Pour cette 18ème édition, le village artisanal accueillera une quinzaine de professionnels et un concours culinaire. Des artistes comme Léa Churros et Frédéric Joron composent le plateau musical.

Après le goyavier, le chouchou et la pomme de terre, c'est cette fois-ci le choca qui est mis à l'honneur ce week-end du 21 au 23 juillet avec la traditionnelle fête qui se tiendra, comme chaque année, sur la Place de La Liberté, dans le village de L'Entre-Deux.

Pour cette 18ème édition, il s'agit bien sûr de mettre en avant le savoir-faire des artisans. Car le choca, comme le vacoas, d'ailleurs, est une source intarissable de créativité : des chaussons, des chapeaux, des sacs,... Le produit brut se transforme au gré de l'imagination des artisans.

Tout est bon dans le choca

Les visiteurs pourront donc profiter des expositions-ventes d’objets en choca mais aussi des ateliers gustatifs. Car c'est en cuisine que l'on utilise le mieux le choca : samoussas, nems, tartelettes, beignets, canapés... Tout est bon dans le choca. Il y aura aussi des démonstrations de "râpage de chocas" !

Pendant trois jours, les multiples facettes de l'agave sont à découvrir chez les exposants. Plusieurs professionnels et associations locales animeront le village artisanal. Et parmi eux, seize artisanes. Pour la ville de L'Entre-Deux, cette fête c'est l'occasion de renouer avec la tradition et de valoriser un produit de terroir.

Léa Churros, Frédéric Joron et une soirée "seggae maloggae"

Cette 18ème édition se veut culturelle et patrimoniale. La municipalité souhaite d'ailleurs inscrire le choca dans une dynamique de développement durable prenant également en compte la dimension économique.

Enfin, qui dit fête dit animations. Le parc forain fera à n'en pas douter le plaisir des plus petits en cette période de vacances scolaires. Et le plateau musical fera probablement des heureux : Léa Churros pour les plus jeunes vendredi soir, Frédéric Joron samedi soir et Johny Guichard pour les plus nostalgiques qui auront également droit, dimanche soir, à une soirée "séga seggae maloggae" avec Aim a nou, Maperine, Cyclon et Progression. Les groupes phares des années 1990 à La Réunion.