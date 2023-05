L’Entre-Deux veut développer le village tout en préservant son cadre de vie

Situé au cœur de La Réunion, entre les montagnes, réputé pour son calme et surtout ses cases créoles, le village de L’Entre-Deux s’agrandit. Il devrait compter près de 8 000 habitants d’ici 2033, soit une croissance de 1,1% de la population par an.

Regarder le reportage de Réunion la 1ère :

Il va y avoir du changement à l’Entre-Deux, le plan local d’urbanisme de la commune évolue.

Si de l’avis des habitants il faut avant tout préserver le charme du village, il faut aussi construire davantage de logements sur un territoire qui n’est pas extensible à souhait. Le maire de la commune, Bachil Valy, demande à l’Etat de déclasser des parcelles, notamment agricoles.

" Beaucoup de familles sont en attente d’un déclassement, d’un petit bout de terrain tout simplement ", explique l’édile de la commune.

On fait des efforts, on fait de belles propositions, on met une réglementation stricte concernant le cadre de vie, mais à contrario on demandera aussi à l’Etat de pouvoir intégrer les demandes de nos petites familles entre-deusiennes.