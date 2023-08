Entre stress et découverte, une première rentrée pour quelque 6 000 étudiants à l'Université de La Réunion

Jusqu'à la mi-septembre, plus de 6 000 nouveaux étudiants intègreront une des 200 formations proposées par l'université de La Réunion. Sur le campus du Moufia, les primo-étudiants affichaient un peu d'appréhension avant leur première entrée dans l'amphithéâtre. Mais les équipes de l'université promettent de répondre présent.

C'est à partir de ce lundi 21 août et jusqu'à la mi-septembre que, peu à peu, les étudiants débuteront leur année universitaire dans chacune des 200 formations proposées à l'université de La Réunion.

Ce lundi matin par exemple, c'était au tour des étudiants de première année de Licence langues, littératures et civilisations étrangères et régionales de s'installer dans l'amphithéâtre bioclimatique sur le campus du Moufia. Le moment également de prendre leurs marques, pour ces jeunes qui, pour une grande partie, étaient encore sur les bancs du lycée il y a quelques mois.

Regarder le reportage de Réunion La 1ère :

A La Réunion, 19 000 étudiants font leur rentrée universitaire. Reportage sur le campus du Moufia

6 000 primo-étudiants

Sur cette rentrée, parmi les 19 000 étudiants attendus à l'université de La Réunion, ils sont plus de 6 000 primo-étudiants sur à peu près 10 000 néo-bacheliers. Deux tiers d'entre eux intègreront des licences.

"On a failli se perdre"

"On est stressées, on a failli se perdre ! C'est un peu dur de trouver ses repères surtout pour la première fois", sourit Ericka avant sa première entrée dans l'amphithéâtre de l'université. "J'espère qu'on va vite s'habituer et se repérer. Juste pour trouver l'amphithéâtre là on a eu peur", disent Tyler et Luc, qui ont tout de même réussi à arriver à l'heure.

Un premier contact

Alors pour rassurer ces jeunes et les mettre en confiance pour ce premier pas dans leur vie étudiante, des petites viennoiseries ont été prévues à l'entrée de la salle, d'ailleurs pleine à craquer. "C'est pour leur souhaiter la bienvenue à la fac, et avoir un premier contact avec eux. Ca leur fait plaisir, et à nous aussi du coup", explique Anthony Carpaye, étudiant en 3ème année de licence en sciences sociales, mais également vice-président de l'épicerie solidaire du campus du Moufia.

L'université mobilisée pour l'accueil des nouveaux

Dans l'amphithéâtre bioclimatique où tous sont accueillis ce matin, les mines sont parfois crispées, tendues, mais tous attendent avec impatience et un peu d'appréhension de découvrir leur nouveau quotidien. Mais les équipes de l'université ont l'habitude, en cette période, de faire leur possible pour apporter toutes informations nécessaires aux nouveaux arrivants.

"Le passage du lycée à l'université, les premiers contacts avec le monde universitaire peuvent être sources de stress, c'est pourquoi il faut se mobiliser pour proposer un processus d'intégration optimal", assure Jérôme Gardody, vice-président en charge de la formation et de la vie universitaire.

Une pré-rentrée pour s'approprier nouveaux espaces et fonctionnement

Leurs premiers contacts avec le monde étudiant et des acteurs de l'université et de la vie étudiante débutent dès leur inscription, dans un premier temps. Le contact est prolongé par la suite lors des pré-rentrées comme aujourd'hui.

"Elles permettent aux étudiants de s'approprier leur espace de formation, rencontrer leurs principaux interlocuteurs au niveau administratif et pédagogique notamment, et de prendre connaissance de l'organisation fonctionnelle de leur formation" Jérôme Gardody, vice-président en charge de la formation et de la vie universitaire à l'Université de La Réunion

Des effectifs "stables à un niveau haut"

Le président de l'université de La Réunion, Frédéric Miranville, était présent pour leur souhaiter la bienvenue. "La rentrée se présente sous de bons auspices", estime-t-il.

Et pour cause, les effectifs étudiants de l'université de La Réunion pour cette rentrée sont stables, "à un niveau haut", dit Frédéric Miranville. Les inscriptions se poursuivant encore, leur nombre n'est pas encore connu, mais il tournera pour cette année, selon le président, autour des 19 000 étudiants : "17 000 en formation initiale, à peu près 1 000 étudiants en formation continue, à peu près 500 en reprise d'études", mais aussi d'autres en classes préparatoires aux grandes écoles et en filières paramédicales, qui ont signé des conventions avec l'université.

200 formations, dont des nouveautés

Mais surtout, l'offre de formations elle, continue de s'enrichir : au total, 200 sont proposées sur le territoire par l'université de La Réunion.

Le président de l'université insiste notamment sur les nouveautés, à commencer par l'ouverture du second cycle d'études en santé, à Terre Sainte, qui permet désormais aux étudiants de faire l'intégralité de leur cursus à La Réunion, du 1er au 3ème cycle. "C'est une avancée majeure pour le territoire et la zone océan Indien", se réjouit Frédéric Miranville. Toujours dans le domaine de la santé, un nouveau diplôme d'infirmier en pratique avancée a été mis en place.

Rentrée universitaire : accueil des primo-étudiants le lundi 21 août 2023 sur le campus du Moufia • ©Géraldine Blandin

Autre nouveauté, un Master humanité numérique "parce que le domaine des sciences humaines et sociales couplé au numérique n'est pas en reste chez nous, on essaie justement d'avoir une vision globale", soutient le président de l'université de La Réunion.

"Concernant l'accession à l'université, je réitère l'engagement de ne laisser aucun jeune sur le carreau. (...) Mais aussi, l'Université de La Réunion est là tout au long du cursus universitaire à la fois avec les équipes pédagogiques, administratives, et le tissu associatif sur l'université, qui vont accompagner les jeunes qui éprouvent des difficultés diverses et variées, y compris sociales ou autres" Frédéric Miranville, président de l'université de La Réunion

Un taux de réussite autour des 40% parmi les première année de licence

Enfin, le taux de réussite lui, s'élèvait, avant la pandémie de Covid-19, à 40% en première année de licence, soit un niveau qui se rapproche de la moyenne des autres universités, souligne Jérôme Gardody, le vice-président en charge de la formation et de la vie universitaire. Mais ce chiffre avait ensuite chuté lors de la crise Covid. "Depuis la sortie de la crise, nos taux de réussite ont repris une courbe ascendante : l'année dernière nous revenons au niveau standard de la moyenne nationale, à 40% de réussite", achève-t-il.