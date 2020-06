Erasmus : le départ des étudiants internationaux perturbé

Le coronavirus joue les trouble-fête pour les étudiants réunionnais qui pensaient partir étudier à l'étranger à la rentrée prochaine. Pas de quoi rebuter la plupart des étudiants concernés.

Adjaya Hoarau •

©Université de La Réunion

Un grand succès à La Réunion

©Association ISRUN (International Students of Reunion Island)

Pas facile de se projeter

Reportage Erasmus

Par souci de précaution, nous n'enverrons pas nos étudiants dans des pays où la situation sanitaire ne se serait pas améliorée, explique Anne Françoise Zattara Gros, la vice-présidente des Relations Internationales de l'Université de La Réunion.

Interview Anne Françoise Zattara Gros

L'heure est à la réouverture des frontières en Europe. Cela va-t-il durer ? Question piège pour les étudiants qui pensaient s'expatrier à la rentrée prochaine, notamment dans le cadre du programme européen "Erasmus".Chaque année, l'Université de La Réunion accueille des centaines d'étudiants étrangers, et leurs retour sur expérience sont largement positifs. A tel point que l'Agence Erasmus+ France a décerné à l'Université de la Réunion le, au titre de l’année 2018. Une distinction accordée aux projets qui présentent "une mise en œuvre et des résultats de haute qualité".Cette année, seule une petite centaine d'étudiants internationaux devraient être acceuillis.accueillisEn quelques années, grâce à ce programme, l’université est devenue l’université européenne de l’océan Indien. Elle estEn 30 ans, plus dedans le cadre du programme Erasmus.La crainte d'une nouvelle vague de l'épidémie en Europe ou encore les perturbations des liaisons aériennes jouent avec les nerfs de certains étudiants réunionnais.Ré(écoutez) le reportage d'Adjaya Hoarau :La Direction des Relations Internationales se dit "vigilante" à la situation, notamment aux politiques gouvernementales.(Ré)écoutez son interview par Adjaya Hoarau :Longtemps dans le flou, ce vendredi matin, les étudiants ont pu échanger avec la Direction des Relations Internationales pour Internationales. Demandes de bourses, et autres modalités ont été abordées, mais la DRI appelle aussi les étudiants àface à cette situation évolutive.