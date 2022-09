Eruption du Piton de la Fournaise : des fontaines de lave de 20 à 30 mètres de hauteur

A la faveur d’une éclaircie, des fontaines de lave ont pu être observées sur le flanc Sud du volcan. Elles mesurent jusqu’à 30 mètres de hauteur. Le Piton de la Fournaise est entré en éruption ce lundi 19 septembre à 7h48.

Des fontaines de lave de 20 à 30 mètres de hauteur jaillissent le long d’une fissure ouverte à l’Ouest du cratère Kala Pelé, sur le flanc Sud du cône terminal à l’intérieur de l’enclos du Piton de la Fournaise.

L'éruption a débuté à 7h48

Le volcan de La Réunion est entré en éruption ce lundi 19 septembre. Le trémor volcanique a été enregistré à 7h48, après une crise sismique débutée à 6h23. La fissure éruptive est située sur le flanc Sud du Piton de la Fournaise, à l’Est du cratère Kala Pelé, à près de 2 200 m d’altitude.

Après une phase d'augmentation en début d'éruption, l'intensité du trémor volcanique est en baisse progressive depuis 8h environ. Cette baisse est habituellement observée au début de chaque éruption au Piton de la Fournaise, prévient l'OVPF.

Une activité sismique est toujours présente sous le sommet, 72 séismes volcano-tectoniques ont été enregistrés depuis le début de l'éruption. La majorité de ces séismes est localisée sous la bordure Sud du cratère Dolomieu.

Faible visibilité pour cause de mauvaise météo

Les mauvaises conditions météorologiques compliquent l’observation de l’éruption. Les prises de vues ont été tardives ce lundi, et restent rares. Les équipes du PGHM, sur site pour évacuer l'enclos, ont confirmé l'activité. Aucune reconnaissance sur site n'a pu être faite par les équipes de l'OVPF-IPGP, que ce soit à pied ou par voie aérienne. Aucune estimation du débit de lave n'a pu être établie par la plateforme HOTVOLC.

Si une légère amélioration a pu se produire dans l’après-midi, elle ne devrait pas durer dans l’Est, indique Météo France. Des températures comprises entre 4°C et 6°C sont attendues dans la nuit au volcan.

Demain, mardi 20 septembre, le temps devrait être de nouveau très nuageux à couvert. Il devrait devenir plus sec et les nuages plus rares au cours de la journée du mercredi 21 septembre.

Observation possible sur le sentier du Piton de Bert

L’accès à l’enclos Fouqué est interdit. Pour espérer voir l’éruption, il faut donc rester sur le rempart et espérer un temps plus clément.

En empruntant le sentier du Piton de Bert, il est peut être possible d’apercevoir la fissure éruptive et les fontaines de lave qui en jaillissent. A noter, toute randonnée au volcan s’organise. Il faut ainsi se tenir régulièrement informé et prévoir du matériel en conséquence.