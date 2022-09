Eruption du Piton de la Fournaise : un nouveau plan de circulation pour limiter les embouteillages

Plus de 1000 véhicules par jour sont attendus ce week-end sur la route du volcan. C'est le même scénario à chaque éruption et pour éviter les embouteillages, l'ONF et la mairie du Tampon ont pris des mesures pour réguler la circulation.

HA / Olivier Murat et Loïs Mussard •

Quatrième jour d'éruption pour le Piton de la Fournaise. Si jusqu'à présent, les Réunionnais n'ont pas vraiment pu profiter du spectacle en raison du mauvais temps persistant à proximité du volcan, l'affluence devrait être significative ce week-end. Les autorités s'attendent même à un trafic dense avec plus de 1 000 véhicules par jour sur la route du volcan, dès demain vendredi. C'est le même scénario à chaque éruption : des automobilistes qui se garent arbitrairement le long du chemin, au risque parfois de bloquer la circulation et notamment le passage éventuel de véhicules de secours en cas d'intervention. Un "checkpoint" depuis Bourg-Murat Alors pour éviter les embouteillages, l'Office national des forêts et la mairie du Tampon ont pris les devants et annoncent un certain nombre de mesures pour réguler la circulation. Celles-ci entrent en vigueur à compter de ce vendredi 23 septembre. Tout d'abord, en cas de forte affluence, la circulation sera régulée par des patrouilles de gendarmerie et de police depuis le chemin de la Grande Savane, à Bourg-Murat. Pour rappel, le stationnement est strictement interdit sur la route forestière du volcan sous peine d'amende. L'accès à l'enclos est également strictement interdit. En cas de forte affluence, la circulation sera régulée par les forces de l'ordre depuis le chemin de la Grande Savane, à Bourg-Murat. • ©Olivier Murat Plus de 500 places de parking Le dispositif prévoit également la mobilisation d'agents municipaux au niveau des parkings Bellecombe-Jacob et Foc Foc afin de veiller au grain. Le premier parking a une capacité de 300 places tandis que le second peut accueillir 250 véhicules. D'ailleurs, un arrêté a dû être pris pour que la municipalité du Tampon dispose d'une dérogation pour ses policiers municipaux puisque le Pas de Bellecombe se trouve techniquement sur la commune de Sainte-Rose. Les bus de plus de 23 places interdits L'ONF a de son côté sorti un arrêté qui interdit aux bus transportant plus de 23 passagers d'emprunter la route forestière n°5. La mesure est en fait en vigueur depuis le déclenchement de la phase d’alerte 2-1 "Eruption dans l’Enclos". Appel au civisme des promeneurs Il est par ailleurs demandé à la population de respecter le site. Pour cela, des poubelles et des sanitaires seront installés sur le parking Foc Foc. Pour rappel, quelques préconisations : pensez à bien vous équiper (lampes, vêtements de pluie, vêtements chauds et de quoi vous ravitailler), les températures avoisinant entre 4 et 10 degrés la nuit.

