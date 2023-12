Etang-Salé : un lancement de saison estivale empreint d'émotion pour le parc Akoatys

Le parc aquatique de l'Etang-Salé, Akoatys, a lancé sa saison estivale 2023-2024 ce samedi 16 décembre 2023. Au milieu des nombreux toboggans, la famille Caro et les employés de l'infrastructure étaient émus d'accueillir à nouveau leurs clients, moins de deux mois après la disparition de Lionel Caro, le directeur d'Akoatys.

JCTS / Cynthia Veron •

Les cris et les rires des enfants près des toboggans ont à nouveau empli le parc Akoatys après des mois de fermeture saisonnière, pendant lesquels le mini-parc aqualudique pour les plus jeunes était toutefois resté ouvert. Si le parc Tysplash avait rouvert il y a un mois, ce samedi 16 décembre, c'est l'ensemble du complexe qui a lancé sa saison estivale, laquelle durera jusqu'au mois de mars.

Ce démarrage, cette année, a été plus que particulier, puisqu'il intervient seulement un mois et demi après la disparition tragique de Lionel Caro, directeur d'Akoatys, et de son épouse Graziella dans un accident d'hélicoptère à Salazie, le 31 octobre dernier. Accueillir à nouveau le public dans cet endroit si cher au couple était donc un moment fort pour la famille Caro et les employés du parc, ce week-end.

Réouverture d'Akoatys le 16 décembre 2023 • ©Cynthia Veron

Les enfants à la relève

Si l'aventure aquatique - démarrée en 2007 - se poursuit, c'est aussi grâce aux deux enfants de Lionel et Graziella Caro, qui souhaitent "reprendre tout le travail accompli" par leurs parents.

"Notre projet c'est d'honorer la mémoire de nos parents et tout ce qu'ils ont fait. C'est un parc qui est tellement magnifique que ce serait dommage de ne pas le rouvrir et que les gens ne puissent pas en profiter. Ca nous touche tous, autant nous la famille que les employés, les clients... Ca fait plaisir de voir qu'on a le soutien de tout le monde ici à l'ouverture" Angelina Caro, fille de Graziella et Lionel Caro

Réouverture d'Akoatys le 16 décembre 2023 • ©Cynthia Veron

Angelina Caro, la fille de Graziella et de Lionel Caro, est d'autant plus satisfaite de voir que "plein de clients attendaient la réouverture" qu'elle a passé beaucoup de temps dans cet endroit. "Nous-mêmes lorsqu'on était petits on a toujours été au parc, avec les employés on forme une grande famille", raconte-t-elle.

Tysplash, la dernière attraction de Lionel Caro

Quelques jours avant la disparition de Lionel Caro, ce dernier avait eu la satisfaction de lancer son nouveau parc, Tysplash, dédié aux plus jeunes enfants. "C'est un petit parc avec des toboggans réservés aux enfants, des petites attractions", détaille Nathan Caro, son fils.

Réouverture d'Akoatys le 16 décembre 2023 • ©Cynthia Veron

"Le décor s’inspire de la bande dessinée « Le Monde de Tys » que j’ai écrite en 2018 avec Olivier Giraud, expliquait Lionel Caro lors de l'ouverture du nouveau parc mi-octobre dernier. Un "univers sous-marin fantasmé et coloré au sein duquel les enfants évoluent comme s’ils étaient les personnages", dont le directeur d'Akoatys était très fier.

"C'est la dernière attraction qu'il a créée, il était passionné par ce qu'il avait fait, il la trouvait super belle. C'est un beau projet qu'il a pu terminer, et c'est important de continuer ce qu'il avait fait. Que ça continue et qu''il y ait toujours autant de monde qui vienne, c'est super important pour nous" Nathan Caro, fils de Graziella et Lionel Caro

Réouverture d'Akoatys le 16 décembre 2023 • ©Cynthia Veron

Ouvert pendant toutes les vacances scolaires

Ouvert depuis ce samedi 16 décembre 2023, le parc Akoatys recevra les amateurs de glissades en toboggans et de jets d'eau tous les jours du mardi au dimanche lors de ces vacances estivales, de 13 heures à 18 heures. "On n'ouvre que sur les périodes vraiment chaudes où on sait qu'il va y avoir beaucoup de monde : toutes les vacances et ensuite les week-ends jusqu'au mois de mars", explique Angelina Caro.

"Je trouve ça amusant"

Dans ce lieu familial, parents et enfants ont choisi ce samedi de venir profiter d'un peu de fraîcheur au bord des bassins. "Ca fait au moins une semaine qu'il fait très très chaud, qu'ils ouvrent le 16 décembre c'est parfait. C'est bien pour les enfants", commentait un client.

"Je joue, je fais les toboggans avec mon papa", se réjouissait un des marmailles croisés ce samedi après-midi. Un autre petite fille avait aussi trouvé son bonheur : "Il y a beaucoup de tobogans pour tous les goûts, rapides ou pas rapides, je trouve ça amusant de faire ça avec ses frères et soeurs".