Odysséa 2023 : plus de 283 000 euros de dons récoltés

Malgré une course quelque peu perturbée par la pluie en novembre dernier, la 16ème édition d'Odysséa Réunion à L'Etang-Salé a permis de récolter des dons d'un montant record de 283 000 euros, dont plus de 170 000 euros grâce aux inscriptions des 21 000 participants.

HA •

Les Réunionnaises et les Réunionnais ont encore une fois fait preuve de solidarité en participant massivement en novembre dernier à la 16ème édition de la course Odysséa dont le but est de récolter des dons pour la lutte contre le cancer du sein.

La course aura rassemblé plus de 21 000 participants, ce qui a permis de récolter un montant record de dons, à savoir plus de 283 000 euros.

Un plus de 170 000 euros ont pu être récoltés rien qu'avec les inscriptions, et plus de 110 000 euros grâce aux dons supplémentaires d'entreprises locales, de collectivités et de particuliers.

Odysséa 2023 : des courses maintenues malgré la pluie. • ©Adjaya Hoarau

Des dons reversés à une dizaine d'associations

Cet argent sera reversé à une dizaine d'associations réunionnaises mobilisées dans la lutte contre le cancer du sein, au même titre que l'association Odysséa Réunion.

Durant les jours prochains, la structure propose aux Réunionnais de découvrir sur ses réseaux sociaux les actions menées grâce à ces dons, et notamment sur la page Facebook Run Odysséa.