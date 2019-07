Un étudiant dysléxique porte plainte contre l’Université

« Il a validé la première moitié de son diplôme et à la moitié de son sprint on lui stop, ce n’est pas possible ! Le législateur lui-même a dit que celui qui a commencé à valider devait avoir l’opportunité et la chance de le terminer. C’est la raison pour laquelle je pense que cette décision, que j’attaque au tribunal administratif de la Réunion, est illégale au regard du droit des étudiants à la poursuite de leurs études », explique maître Florent Verdier.