Euromillions : un Réunionnais remporte plus de 50 millions d’euros à Saint-Pierre

Frédéric Vézy, responsable de l’agence FDJ de La Réunion, le gagnant Euromillions et Isabelle Cesari, responsable des relations gagnants du groupe FDJ

C’est un record sur l’île de La Réunion. Un Réunionnais a remporté 50 656 220 euros à l’Euromillions le 24 mai dernier. L’heureux chanceux et son épouse deviennent ainsi les plus grands gagnants des départements et région d’Outre-mer.

Le 24 mai dernier, un homme d’une cinquantaine d’années, joueur régulier du Loto et de l’Euromillions, a décroché le jackpot. Il remporte la somme de 50 656 220 euros. C’est dans le bureau Sud presse, au Patio à Saint-Pierre, que l’heureux gagnant de l’Euromillions avait acheté son ticket. Un joueur régulier, toujours les mêmes numéros Le cinquantenaire est un joueur régulier, qui joue toujours les mêmes numéros attribués aléatoirement par le système flash il y a deux ans. C’est en voulant renouveler sa grille fétiche qu’il est alerté par le terminal du point de vente qu’il a remporté un gros lot sur son ticket précédent. Vérification du ticket faite, le détaillant lui recommande de s’assoir avant de lui montrer les numéros gagnants. A la première lecture, l’homme pense avoir gagné 650 000 euros, le détaillant doit donc lui préciser qu’il en oublie 50 millions d’euros. La somme totale de son gain est en effet de 50 656 220 euros. Un couple de chanceux Difficile à croire pour ce cinquantenaire, qui mettre un peu de temps à réaliser qu’il est désormais multimillionnaire, avant de l’annoncer à son épouse. Continuerait-elle à travailler si elle gagnait 50 millions d’euros, lui a-t-il demandé. Oui, d’après elle. Tous deux en activité professionnelle, nulle doute que leur vie risque tout de même de changer. " Nous avons célébré la fête des mères sans savoir que nous avions remporté 50 millions d’euros ; nous allons donc profiter de la fête des pères comme il se doit ", racontent les époux aux équipes de FDJ. Plus grands gagnants des départements et région d'outre-mer Lors du paiement, ils apprennent détenir le record de gain dans l’ensemble des DROM et s’émeuvent d’avoir " mis la barre si haut " pour les prochains gagnants. L’île de La Réunion s’avère particulièrement chanceuse depuis le début de l’année. du Nord au Sud de l’île, six grands gagnants1 y ont déjà été enregistrés en 2022. C’est un événement d’autant plus marquant que la moitié de ces gains ont été remportés en une semaine : ce jackpot Euromillions le 24 mai, un million d’euros au tirage My Million le 27 mai et 500 000 euros au ticket de grattage le 1er juin.

