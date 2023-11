Evaluations nationales : le niveau scolaire des élèves réunionnais inquiète

Il y a quelques jours, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal s'est alarmé des résultats "inquiétants" en français et en mathématiques des évaluations nationales passées par les élèves de quatrième en septembre dernier. Pour y remédier, le ministre avance l'idée de "groupes de niveau". A La Réunion, 12 000 élèves ont passé ces tests. Ce matin le recteur s'est rendu au collège de Beauséjour à Sainte-Marie pour faire un état des lieux de la situation sur l'île

Tracer la diagonale d’un polygone, une mission difficile pour plusieurs élèves d’une classe de quatrième dans un collège à Sainte-Marie. Une illustration du faible niveau des collégiens en français en mathématiques. En Europe, la France figure parmi les plus mauvais élèves en matière de résultats, notamment en mathématiques.

Des difficultés de vocabulaire

Le niveau révélé par les premières évaluations nationales de mathématiques et français pour les élèves de quatrième est très moyen. “Il y a des choses qui ont eu lieu en cinquième dont je me souviens en quatrième, mais il y a aussi des choses que j’ai oublié pendant les vacances”, explique ce collégien. “Il y a certains professeurs qui expliquent mieux que d’autres. Là en quatrième je comprends mieux que l’année dernière”, témoigne quant à elle cette élève.

Pour Eric Grondin, professeur de mathématiques au collège de Beauséjour, certaines difficultés en mathématiques sont souvent liées au faible niveau en français. “Dans une situation où l’activité mêle le français et l’expression orale, où il faut expliquer à ses camarades, les élèves perdent leur mot et leur vocabulaire”, indique-t-il.

La Réunion légèrement en dessous de la moyenne nationale

Inaugurées en 2017 pour les élèves de 6ème, les évaluations nationales ont été instaurées cette année pour les élèves de quatrième. Une nouveauté pour la rentrée 2023. Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, a jugé les premiers résultats "plutôt inquiétants". À La Réunion, ils sont légèrement en dessous de la moyenne nationale.

Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer cette situation. L’oubli des enseignements appris dans les classes précédentes, le travail insuffisant à la maison ou encore les conditions socio-économiques.

Adapter les méthodes d’enseignement

L’objectif de ces évaluations nationales : mesurer le niveau des élèves et adapter les méthodes d’enseignement en proposant des exercices de remédiation à partir des lacunes. En fonction de leurs résultats, les élèves sont classés en six groupes. En mathématiques, ceux de faible niveau (groupes 1 et 2) regroupent 33,3% des élèves, contre 27,4% pour les deux meilleurs groupes (5 et 6). “Ils sont en train de travailler, sur les polygones et les diagonales. Si les enfants ne savent pas exactement ce que c’est qu’un polygone ou une diagonale, ils ne seront pas capables de faire l’exercice, ils apprendront de manière complètement abstraite. Hors les mathématiques ce n’est pas une matière abstraite”, explique Pierre-François Mourier, recteur de l’Académie de La Réunion.

Gabriel Attal a annoncé des mesures fortes pour relever le niveau des élèves en français et mathématiques à travers "des groupes de niveau en français et en mathématiques" ou "des parcours renforcés avec plus d’heures en mathématiques et français pour les élèves les plus fragiles".