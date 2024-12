Face à l’abondance de jouets à l’approche de Noël, comment faire le bon choix ?

Le choix ne manque pas dans les magasins à l’approche de Noël. Mais choisir le bon cadeau, au bon prix, est bien souvent un véritable casse-tête pour les parents. Entre surconsommation et achats raisonnés, à chacun sa préférence.

LH avec Ophélie Maraval et Nina Santi •

Noël approche et c’est l’effervescence dans les magasins, de jouets notamment. Beaucoup de parents préfèrent s’y prendre tôt pour être sûr d’avoir le choix et de ne pas rater le cadeau tant désiré.

Comme chaque année, il y a les produits "tendance", à ne pas rater. Depuis deux mois, la petite bête bleue Stitch fait d'ailleurs son grand retour.

Les magasins de jouets ont fait le plein à l'approche des fêtes de fin d'année, avec les "tendances" à ne pas rater. • ©Ophélie Maraval

Comment faire le bon choix ?

Pour l’heure, les rayons sont bien fournis, le choix ne manque pas, ce qui pour certains devient même un problème. " Je n’arrive pas à me décider, c’est compliqué ", confie une maman, à la tâche depuis près d’une heure. D’autres ont une liste bien établie, pas de risque de se tromper.

Et puis, il y a ceux qui préfèrent venir avec leurs enfants, plus facile de s’y retrouver.

On regarde ensemble, ce qui ne va pas faire de doublon, ce qui ne va pas faire trop de désordre, et surtout ce qui va développer la créativité, pas juste jouer pour jouer. Juliette, maman venue avec ses enfants

Une frénésie d’achats…

Des jouets utiles pour ne pas être trop éphémères. A l’approche des fêtes de fin d’année, il existe une réalité, celle du nombre de jouets encore en bon état qui augmente dans les déchetteries.

" Les gens jettent parce que c’est Noël, ils commencent à jeter n’importe quoi ", constate un employé, comme à chaque fin d’année. Jeter pour faire de la place pour les autres jouets, " c’est du gaspillage et après vous dites que vous n’avez pas d’argent ", déplore-t-il.

Dans les déchetteries, les jouets encore en bon état s'accumulent pour faire la place aux nouveaux à venir. • ©Nina Santi

… pour des cadeaux souvent éphémères

Un constat que partage les parents. " Chaque année, on rachète des jouets neufs, et les anciens jouets qu’on a, on essaie de les déposer dans les centres ", indique un papa, qui prévoit de débourser près de 300 euros pour ses deux enfants.

Beaucoup le concèdent, les jouets achetés ne dureront pas plus de quelques mois. Certains ont donc décidé de changer de mode de consommation et optent pour des cadeaux réfléchis. " Il y a des pays qui n’ont pas ", reconnait une maman qui aimerait éviter de voir sa fille se désintéresser d’un jouait qui ne durerait que quelques semaines à peine.

A l'approche de Noël, les rayons des magasins de jouets sont pleins. • ©Ophélie Maraval

La seconde main, l’autre voie

Rescapés des bennes à ordures, de nombreux jouets n’ont pas dit leur dernier mot. En bon état, ils peuvent en effet faire le bonheur d’autres enfants. Certains parents décident d’opter pour ce mode de consommation, en se rendant chez Emmaüs par exepmple.

Il y a trop d’abus. C’est la folie les prix. Pourtant, j’ai les moyens, mais j’en ai marre d’être prise pour une imbécile. Une consommatrice en quête de jouets au bon prix

Chez Emmaüs, il est possible de trouver des jouets en bon état et à bon prix. • ©Nina Santi

Cette consommatrice apprécie le fait de réutiliser des jouets presque neufs, dans un souci de recyclage notamment.

