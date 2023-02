Fait divers : ouverture du procès de l'accident de Fleurimont

Ce vendredi 10 février s'ouvre devant le tribunal correctionnel de St Denis, le procès de l'accident de Fleurimont. Trois jeunes gens avaient perdu la vie dans ce drame qui s'est produit le 7 juillet 2018 dans les hauts de Saint-Gilles. La conductrice, seule rescapée de cette sortie de route,avait pris le volant alors qu'elle était alcoolisée.

Michelle Bertil /Nadine Bachelot •

Sarah, seule survivante de cette sortie de route de Fleurimont, doit comparaitre une nouvelle fois, cinq ans après les faits, devant le tribunal correctionnel de St Denis.

En 2019, son procès avait été reporté, faute d'éléments sur les circonstances de l'accident qui avait le 7 juillet 2018, couté la vie à trois jeunes gens qui circulaient à bord du véhicule qu'elle pilotait, au retour d'une soirée d'anniversaire.

©Nathalie Rougeau

Sarah qui vit depuis en Métropole, a toujours contesté être au volant de la Peugeot 406 qui a percuté un mur de béton avant de finir sa course dans un champ en contrebas.

La jeune femme s'est réfugiée après le drame dans une forme d'amnésie et se disait victime d'acharnement judiciaire.

Selon son avocat, Maitre Fabian Gorce, sa cliente est impatiente aujourd'hui de la tenue de cette audience, cela fait plus de 4 ans qu'elle ne vit plus et est stressée.

Alcool, vitesse, fatigue pointés du doigt

Sarah, très alcoolisée, avait pris le volant pour reconduire ses amis après l'anniversaire de l'un d'eux. Fatigue, vitesse excessive et alcool sont pointés du doigt dans cette sortie de route meurtrière. Pour ce triple homicide involontaire, la jeune femme encourt sept ans d’emprisonnement.