Famille de sang et de cœur, un réveillon de Noël dans la maison du bonheur à la Plaine des Palmistes.

A la Plaine des Palmistes, Daisy Grondin est assistante familiale depuis 25 ans. Comme Gwenaëlle et Anaïs, Daisy a accueilli une dizaine d’enfants de 3 à 18 ans, placés le temps de leur reconstruction. Pour ce réveillon de Noël, cette famille de sang et de cœur était réunie. Reportage.

LP / Laurent Figon •

"On fait Noël avec les enfants, la famille, mes enfants de cœur, sourit Daisy. Cette année la décoration est rouge pour mettre encore plus de lumière et de couleur".

Assistante familiale depuis 25 ans

Dans la maison de la Plaine des Palmistes, Daisy Grondin s’active. Autour d’elle, ses enfants de cœur et de sang. Assistante familiale, Daisy a accueilli une dizaine d’enfants de 3 à 18 ans, placés chez elle le temps de leur reconstruction.

Ce dimanche 24 décembre, pour le réveillon de Noël, plusieurs d’entre eux sont autour de la table. "Nous sommes une vingtaine à table, se réjouit Daisy. Tous les ans il y a du monde, et quand les voisins sont seuls, ils peuvent venir à ma table, le partage du repas c’est important".

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

A la Plaine des Palmistes, Daisy Grondin est assistante familiale depuis 25 ans. Elle a accueilli des dizaines d’enfants placés le temps de leur reconstruction. Pour ce réveillon de Noël, cette famille de sang et de cœur était réunie

"Ma famille c’est tatie Daisy"

En 25 ans de carrière d’assistante familiale, Daisy a accueilli des enfants parfois dès leur plus jeune âge, comme Anaïs qui a aujourd’hui 28 ans. Elle a rejoint la tribu dès l’âge de 4 ans après avoir perdu ses parents. Ici, elle a toujours été entourée, choyée. "Ma famille c’est tatie Daisy, je n’ai pas de parent, sans tatie Daisy je serai seule", assure Anaïs Payet.

Gwenaëlle, 21 ans, est la dernière à avoir quitté son foyer de cœur pour la métropole, après 15 ans de reconstruction affective auprès de Daisy. Aujourd’hui, l’entrepreneure en e-commerce a tenu à revenir passer Noël auprès de ses proches, avant de tenter une aventure professionnelle en Thaïlande.

"La maison du bonheur"

"Je la considère comme ma maman, c’était évident de revenir à la maison pour Noël, sourit Gwenaëlle. C’est mon pied à terre, c’est ici que j’ai grandi, que j’ai tout appris, c’est la maison du bonheur. Je revois ma famille, tout ceux que j’aime".

Je remercie la vie d’avoir mis ma Daisy sur mon chemin, ajoute Gwenaëlle. C’est ma deuxième maman, mon ange gardienne, ma sauveuse. Gwenaëlle

"De l’amour en plus"

Ces jeunes femmes ont grandi auprès des trois enfants de Daisy, dont Christelle, jeune maman de Maël, 2 mois, et star de ce réveillon. "Pour moi ce sont mes sœurs, j’ai une famille de sang et une famille de cœur, explique Christelle. Ça m’a ouvert mon cœur, ça m’a enrichi dans ma vie personnelle, ça m’a fait accepter d’autres histoires, d’autres personnes même si ça n’a pas été facile au début"

On était petit. D’autres enfants arrivaient, il fallait partager son papa et sa maman, et beaucoup de choses, mais en fait c’est que du bonheur, c’est de l’amour apporté en plus. Christelle

À 65 ans, Daisy va continuer de s’occuper avec amour des derniers enfants qu’elle accueille dans sa "maison du bonheur" qui réunit la famille sous les feux d’artifice de la nuit de Noël.