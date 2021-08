Famine à Madagacar : l'association "Agir pour Mada" lance un nouvel appel à la solidarité

L'association "Agir pour Mada" organise une nouvelle collecte de fonds pour venir en aide aux populations du Sud de la Grande Île victimes de la famine et de la sécheresse. A ses côtés, plusieurs artistes locaux se sont mobilisés pour l'enregistrement d'une chanson. Parmi eux, Soan ou encore Lindigo

Plusieurs artistes péï, parmi lesquels le jeune Soan ou encore Olivier Araste du groupe Lindigo, se sont rassemblés pour l'enregistrement d'un hymne à la solidarité en faveur des populations souffrant de la famine et de la sécheresse dans le Sud de Madagascar.

"Alon aide Mada... Na la famine la ba, la pluie i tombe pa, dann sud la ba... Alon aide banna", chantent-ils en choeurs aux côtés également de chanteurs nés dans la Grande Île. "Même si nous traversons tous des difficultés aujourd’hui, il ne faut pas oublier que pour ces populations victimes du kere, il y a urgence !", souligne le ségatier David Louisin, porte-parole de ces artistes.

Une plateforme de solidarité

Le nom de la chanson, dont le clip est également disponible sur Youtube, est aussi celui de l'organisation qui se bat depuis plus d'un an pour mener des actions de solidarité : l'association "Agir pour Mada" soutenue notamment par la Maison des associations de Saint-Benoît, la Fédéraction FEO Madagascar et la mairie de Bras Panon.

Et celle-ci lance un nouvel appel à la solidarité afin d'aider encore les sinistrés malgaches dont la situation reste toujours critique à l'heure actuelle.

Re(voir) le reportage de Réunion La 1ère :

Soan, Lindigo et d'autres artistes péï se mobilisent pour aider la population malgache

Cette plateforme de solidarité a été créée l'année dernière lorsque plusieurs associations ont voulu se regrouper afin de récolter des fonds et ainsi aider les habitants des zones touchées par la famine et la sécheresse.

Plus de 45 000 euros récoltés en 2020

Le bilan 2020 de cette mobilisation : "Les 45 277€ récoltés ont permis de distribuer 3 850 colis alimentaires, soit 77 tonnes de produits alimentaires ayant permis de nourrir 23 500 personnes pendant 15 jours. 80% des dons récoltés en 2020, grâce à une intense mobilisation, provenaient de la Réunion", indique Jocelyne Mardom, la présidente de la Maison des association de Saint-Benoît.

Du fait du contexte sanitaire et de l’absence de liaison aérienne entre la Réunion et Madagascar, il n'était pas possible pour l'association d’envoyer directement des denrées alimentaires depuis notre île. Les fonds collectés sur la plateforme ont ainsi été confiés aux jeunes bénévoles de l'association "Agir pour Diego" qui se sont chargés de l'achat des produits et de la confection, du transport et de la distribution des colis alimentaires.

©Association Agir pour Mada

Une association malgache partenaire sur place

"Étudiants pour la plupart, originaires de Diego et de Tana, ces 15 jeunes ont fait des milliers de kilomètres en taxi-brousse pour venir dans le Sud, explique Jocelyne Mardom. Une fois arrivés sur place, ils achètent les denrées alimentaires, confectionnent les colis, les chargent sur les 4x4, se rendent dans les villages les plus touchés et procèdent à la distribution. Les colis sont disposés au milieu des villages pour être récupérés par un représentant de chaque foyer bénéficiaire".

L'association "Agir pour Mada" met un point d'honneur à communiquer de la façon la plus transparente possible sur l'utilisation des fonds collectés, via son site internet et les réseaux sociaux.