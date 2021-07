Festivités du bac, les forces de l’ordre déployées sur les routes

Les vacances sont là, les résultats du bac aussi. La préfecture appelle à la vigilance et à la prudence sur les routes en cette période. Les forces de l’ordre seront particulièrement présentes sur le réseau routier.

LH •

Les résultats du bac sont tombés ce mardi 6 juillet. Ce soir, les néo-bacheliers devraient être de sortie pour fêter leur réussite, d’autant que le couvre-feu est désormais levé et les bars et restaurants ouverts jusqu’à 23h.

Les vacances scolaires débutent elles-aussi ce soir, l’heure risque donc d’être à la relâche. Mais attention, pas de relâche sur les routes en revanche, préviennent les autorités. La période est à "haut risque", selon elles.

Appel à la prudence sur les routes

Les conducteurs, et plus particulièrement les futurs bacheliers, sont ainsi appelés à faire preuve de vigilance et de prudence en adoptant un comportement responsable sur la route et pendant les festivités. Une prudence pour que " cette nouvelle étape importante dans leur vie ne soit pas marquée par un drame ", précise le préfet de La Réunion.

En 2021, au 5 juillet, 19 personnes, dont 3 piétons alcoolisés, avaient perdu la vie sur les routes réunionnaises. 6 accidents mortels avaient été causés par un conducteur dont le taux d’alcool était supérieur à la réglementation en vigueur. En 2020, sur un total de 43 décès, 8 jeunes sont morts sur les routes, et 6 jeunes en 2019.

Les contrôles routiers renforcés

La préfecture rappelle que certaines mesures peuvent éviter des drames, comme désigner un "Sam" avant de sortir, c’est-à-dire un conducteur qui ne boit pas, de veiller à l’état d’alcoolémie de ses proches et de ne pas laisser une personne qui a bu reprendre la route.

En cette période de festivités post-bac et de vacances, les forces de l’ordre seront particulièrement présentes sur les routes. Un plan de contrôle a été établi et tout véhicule sera immobilisé et saisi en cas de contravention délictuelle, prévient la préfecture.