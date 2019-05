Fête des mères : le rush des fleuristes

Les fleuristes et la fête des mères

Un cadeau confectionné tout spécialement et un poème au saut du lit pour les plus petits, un cadeau enrubanné ou des attentions particulières pour les plus grands, il existe bien des façons de fêter les mamans.Mais bien souvent trouver le bon cadeau relève du casse-tête, alors il y a des valeurs sûres comme les fleurs. Pour les fleuristes, la période est l’une des plus importantes de l’année. Ils réalisent alors une bonne partie de leur chiffre d’affaires.Reportage de Loïs Mussard et Laurent Pirotte.Et pour ceux qui ne pourraient se déplacer, il existe un fleuriste en ligne à La Réunion. Un professionnel très sollicité en cette fête des mères. Ce samedi 25 mai, les salariés travailleront jusque tard dans la soirée pour confectionner les 400 à 450 bouquets qui seront livrés ce dimanche.Le reportage de Johanne Adamadorassy.