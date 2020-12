Fêtes de fin d’année : le CHU de La Réunion met en garde sur l’utilisation des pétards et feux d'artifices

Pétards et feux d’artifices sont les incontournables des fêtes de fin d’année. Il faut cependant prendre quelques précautions avant de les utiliser. Le CHU de La Réunion met en garde sur leur utilisation.

MH •

Malgré leur réputation festive, les pétards et feux d’artifice peuvent être dangereux s’ils ne sont pas utilisés correctement. Le CHU de La Réunion explique qu’ils peuvent "causer de graves accidents dont des amputations." Si la plupart des blessures liées aux pétards et feux d’artifices concernent les mains, les yeux sont touchés dans 20% des cas. Le soir de Noël, un patient a perdu un œil.



Comment réagir en cas d’accident ?

Le CHU recommande de nettoyer la plaie pour éviter une infection en cas de coupure. S’il y a brûlure, il faut maintenir la zone blessée sous l’eau froide pendant 15min, sans mettre de glace directement sur la brûlure. Enfin si la blessure est grave, il faut protéger la main avec un linge propre et aller aux urgences le plus rapidement possible.

Le reportage de Céline Latchimy :



Danger des pétards





Il n'y a pas que les humains de concernés

Au-delà des blessures que les pétards peuvent nous infliger, il faut aussi porter une attention particulière à nos amis à quatre pattes. Le bruit des feux d'artifice et pétards peut les effrayer, tous les ans de nombreux chiens et chats se sauvent et se retrouvent à errer dans les rues. Il est recommandé aux propriétaires de garder leurs animaux dans un lieu à l'abris du bruit pour les soirées festives.