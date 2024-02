Fin du droit du sol à Mayotte : les parlementaires réunionnais divisés

En visite à Mayotte, Gerald Darmanin a annoncé une révision constitutionnelle pour supprimer le droit du sol dans cet archipel de l’océan indien. Le ministre de l’Intérieur veut aussi mettre fin au visa territorialisé. Des mesures qui divisent la classe politique réunionnaise.

ODL/LALR •

Mobilisés depuis trois semaines contre l’insécurité et l’immigration illégale, les collectifs citoyens et les Forces vives de Mayotte ont obtenu, le dimanche 11 février, des engagements forts lors de la visite de Gérald Darmanin dans l’île. Le ministre de l’Intérieur annonce la suppression du droit du sol ainsi que la fin du visa territorialisé dans le 101e département.

« C’est une excellente chose de supprimer le droit du sol à Mayotte »

Sénateur, apparenté RDPI, groupe favorable à la majorité présidentielle, Stéphane Fouassin salue naturellement les annonces de Gérald Darmanin , notamment la suppression du droit du sol( on ne pourra devenir français qu’en étant né de deux parents français)

Pour le parlementaire, cette mesure vient compléter les dispositions de la loi immigration et permet d’agir sur les entrées illégales sur le territoire, dans leur majorité, en provenance des Comores. Néanmoins, Stéphane Fouassin souhaite que le gouvernement aille plus loin.

« Il faudra aussi revoir le statut des différentes personnes qui sont présentes à Mayotte avec pourquoi pas des procédures de reconduite à la frontière comme ça été le cas avec Wuambushu Stéphane Fouassin, sénateur RDPI

Pour y arriver, l’élu préconise de renforcer la présence des forces de l’ordre dans l’archipel, en impliquant l’armée aux côtés des renforts des effectifs policiers et de gendarmerie.

« Un problème qui n’est pas réglé mais qui a été déplacé »

Que ces annonces se placent dans la continuité des dispositions de la loi immigration est, en revanche, loin d’être une bonne nouvelle pour le député LFI, Frédéric Maillot. L’élu de la 6e circonscription regrette une « lepénisation » du gouvernement avec cette remise en cause potentielle du droit du sol.

La France, culturellement et sportivement s’est construite sur l’apport de personnes devenues français avec le droit du sol Frédéric Maillot, député de la 6e circonscription

Le député s’inquiète notamment de l’appel d’air que pourrait créer la déterritorialisation des visas. Jusqu’à présent, les bénéficiaires des titres de séjours à Mayotte étaient contraints de rester dans l’île aux parfums : une exception dans le droit français. Avec la fin des titres de séjours territorialisés, La Réunion deviendrait un territoire de migration privilégié selon Frédéric Maillot. Ce qui poserait problème car l’île « n’a pas les moyens d’accueillir dignement cette population »

Malgré leurs appartenances à des camps opposés, les deux parlementaires se retrouvent sur un point. Le sénateur Stéphane Fouassin comme le député Frédéric Maillot, exigent de l’Etat qu’il mette un maximum de moyens à Mayotte pour accomplir pleinement le processus de départementalisation enclenchée en 2011.