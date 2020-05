Fin du Ramadan : observation de la lune ce samedi soir à La Réunion

Le mois de Ramadan prend fin pour les Musulmans. Alors que Le CFCM a annoncé la célébration de l’Aïd el-Fitr ce dimanche 24 mai dans l’Hexagone, à La Réunion la date sera connue ce samedi 23 mai au soir.

LH avec JA •

La fin du Ramadan célébrée chez soi ?

Une journée autour de l’iftar à Saint-Benoît